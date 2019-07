La Mar de Músicas: no solo fado

El objetivo es descubrir toda la riqueza cultural que nos estamos perdiendo. Para ello ha preparado un amplio programa de actuaciones, con grandes artistas que nos llevarán a conocer desde la música más tradicional a los sonidos más mestizos y vanguardistas del país luso. Películas, exposiciones, arte callejero y encuentros literarios también contribuirán a enamorarnos definitivamente de nuestros vecinos.

Arranca La Mar de Músicas. Será una edición muy especial; más que por la edad cumplida, 25 años, que también, por ser el primer festival que no es programado por su creador, Paco Martín, fallecido hace un año. Esta edición, el festival tendrá a Portugal como país invitado.

Portugal es destino turístico de numerosos españoles, pero todavía nos cuesta rendirnos a su lengua, que tanta riqueza cultural contiene. Se dice también que vivimos de espaldas a nuestro país vecino y que los portugueses nos conocen más a los españoles que nosotros a ellos. Desde La Mar de Músicas se quiere contribuir a revertir ese desconocimiento, y para ello se han programado catorce grupos que mostrarán desde el Portugal más tradicional, al más abierto y mestizo.

Al hablar de tradición, el fado es el mayor exponente en el mundo de la música tradicional portuguesa, y en Cartagena estarán sus dos mayores representantes: Mariza y Ana Moura. Además, la joven fadista Lina estrenará mundialmente su nuevo proyecto junto al productor y compositor Raül Refree. Pero no sólo de fado vive Portugal.

El gran renovador de la música portuguesa António Zambujo, la compositora y cantante Luísa Sobral, el creador y pianista neoclásico Rui Massena y la banda de culto Dead Combo estarán también presentes. Especial atención a Conan Osíris, artista revelación de 2018 y seleccionado por el país luso para Eurovisión. Capítulo especial para María de Medeiros. La actriz estará en su faceta de cantante acompañada por el también cantante y guitarrista Paulo Furtado, más conocido como Legendary Tigerman. El festival aprovechará su presencia para mostrar parte de su filmografía y los documentales que la actriz ha realizado como directora.



La fiesta del mestizaje

Lisboa se ha convertido en una de las grandes capitales mestizas del mundo, donde incorporan con orgullo sonidos con origen en sus antiguas colonias africanas. La Mar de Músicas va a celebrar esta diversidad con los conciertos de Pongo, Mayra Andrade, Dino D´Santiago, el grupo Fumaça Preta y la sesión musical del productor Branko.

Tras Portugal, la música hecha en España ocupará gran parte de la programación.

Se escucharán las propuestas de Amaia, Los Hermanos Cubero, Niño de Elche, Lorena Álvarez y de Sílvia Pérez Cruz acompañada por el maestro brasileño Toquinho y el contrabajista Javier Colina. La clausura tendrá como protagonistas a Estrella Morente, Soleá Morente y Kiki Morente, en una noche dedicada a su saga.



Una musical vuelta al mundo

De Brasil, además de Toquinho, estará la octogenaria más reverenciada de todo el país, Elza Soares, que será la encargada de inaugurar esta noche el festival, en el que será su único concierto en España. Noche en la que actuará además la chilena Mon Laferte. De América Latina también estarán presentes la Orquesta Akokán, la argentina Miss Bolivia, la chilena Pascuala Ilabaca y el puertorriqueño Eduardo Cabra (Visitante en Calle 13) que junto al dominicano Vicente García han creado la futurista formación Trending Tropics.

Marlon Williams era la apuesta de Paco Martín el año pasado. En La Mar de Músicas iba a ser su primer concierto en España, pero tuvo que susperderlo para participar en la película Ha nacido una estrella. A modo de homenaje, el artista estará hoy para mostrar el buen ojo para fichar a nuevos artistas que tenía su fundador.

Esta edición el jazz estará representado por Kamasi Washington, la banda Snarky Puppy y el creador del ethio-jazz Mulatu Astatke. También africanos, como Astatake, son los ghaneses, y ganadores del Vis a Vis de Casa África, Fra! y Kyekyeku & Ghanalogue Highlife, o el maliense Salif Keita, que recibirá el máximo galardón del festival.

De Islandia llegarán los sonidos del compositor Ólafur Arnalds, de Rumanía la banda más importante de los Balcanes, Fanfare Ciocarlia, y de Turquía la última sensación de la vanguardia musical de Estambul Gaye Su Akyol.

Las músicas hechas en la Región también tienen su hueco en el escenario Somos de aquí, con las actuaciones de Río Viré, Moody Sake, La Tribu29, Mavica y Claim.



El cine y las letras vecinas

Pero La Mar de Músicas va más allá de los sonidos. A la programación musical se sumarán una serie de actividades que ayudarán a acercarnos a la vasta cultura lusa. La Mar de Cine se centra sobre una cinematografía tan cercana en lo geográfico como lejana para la mayoría de los espectadores españoles. Un cine de envidiable vitalidad creativa y de constante y fructífero relevo generacional que no ha pasado por las pantallas nacionales salvo algunas excepciones muy aisladas y, por lo general, en circuitos muy minoritarios.

Cineastas portugueses como Miguel Gomes y su deslumbrante Tabú, Rita Azevedo, Ivo M. Ferreira, Pedro Costa, José Fonseca o el patriarca Manoel de Oliveira, estarán representados en el ciclo que podrá verse en el Nuevo Teatro Circo. Además, se realizará un especial reconocimiento a la actriz, directora y cantante María de Medeiros, con la proyección de su largometraje Capitanes de abril (2000). El ciclo incluye también el documental Fados, dirigido por Carlos Saura.

Por otra parte, La Mar de Letras nos permirá introducirnos de lleno en la literatura portuguesa. Entre las actividades destacan el Curso de Contextualización Literaria de la mano de Filipa Soares, del Instituto Camoes de Madrid, o el curso de Escritura e Imaginación impartido por Gonçalo M. Tavares, cuya obra ha sido publicada en más de 45 países. Pero los auténticos protagonistas son los encuentros con cuatro de los escritores lusos más prestigiosos y galardonados del momento: Lídia Jorge, Afonso Cruz, Gonçalo M. Tavares y Dulce Mª Cardoso.



Graffiti y fotografía

Entre las exposiciones de La Mar de Arte dedicadas a Portugal destaca Bajo el signo de la luna, del afamado fotógrafo luso Valter Vinagre, instalada en el Museo Muralla Bizantina. Esta retrata a los participantes de un curioso encuentro que se produce en un territorio desconocido ocupado por una 'tribu', una comunidad de 'salvajes' pacíficos inmersa en una gran fiesta colectiva.

Otro de los artistas lusos participantes es el joven Andre Vicente Gonçalves, famoso por sus composiciones de ventanas fotografiadas en sus viajes por todo el mundo. Para La Mar de Arte ha creado una composición nueva y única que reúne algunas de las ventanas históricas más bellas de Cartagena, que se puede ver en el CIM junto con ventanas de Venecia, Viena, París o Amsterdam.

El arte urbano tendrá una importante presencia. Los graffiteros portugueses Frederico Draw y Rodrigo Contra trabajarán en una obra site-specific creada especialmente para la ciudad. Otra de las acciones callejeras es Inside Out, creado por el artista francés JR; un proyecto de arte urbano para el que se ha solicitado la participación de 50 jóvenes cartageneros, todos de 25 años, la misma edad que cumple el festival.



Echando la vista atrás

La Mar ha traído a Cartagena muchos de los grandes nombres internacionales de la historia del arte contemporáneo. Sobre esa idea se compone El poder de las imágenes, del artista lisboeta Pedro Cabrita, que hace una revisión del festival a través de algunos de los artistas icónicos que han dejado su huella en el tejido cultural de la ciudad en estos 25 años. De igual temática es la exposición bajo el nombre de Un festival, una ciudad, que correrá a cargo de los dos fotógrafos oficiales de La Mar: Carlos Gallego y Pablo Sánchez del Valle. La muestra ofrece una selección de imágenes de los verdaderos protagonistas del festival: sus artistas y músicos, los diferentes escenarios, el ambiente de la ciudad y su público entregado

También la exposición Not only, but also, en El Batel, plantea un recorrido inmersivo por la historia del festival. Los asistentes se introducirán en las piezas que componen la exposición y podrán descubrir la gráfica que ha acompañado al festival y escucharán de una forma diferente los sonidos y artistas que han dejado su huella. También en El Batel se podrá visitar la exposición de carátulas creadas por el artista gráfico Alberto González Arellanos, basándose en las canciones del dúo musical Trending Tropics.

Al igual que en anteriores ediciones, la programación del festival se completará con La Mar Chica, cargada de actividades y conciertos dirigidos a un público familiar y La Mar de Barrios, en la Urbanización Mediterráneo.