Diez libros cortos para leer en las vacaciones de verano

En el bote pequeño está la buena confitura algo que también puede aplicarse a la literatura. No todas las grandes historias necesitan centenares de páginas. Existen libros cortos que esconden fantásticos argumentos y en los que se concentran, en pocas hojas, la conjugación perfecta entre narración, personajes, aventuras y desenlaces.

Como bien apunta este otro refrán, lo bueno, si es corto, dos veces bueno. Las siguientes novelas se leen en un santiamén; en sólo un rato de lectura te inmiscuirás de lleno en historias sorprendentes y de lo más conmovedoras, obras adictivas que no podrás dejar de leer este verano.

'Réquiem por un campesino español', de Ramón J. Sender

Durante la guerra civil un cura de un pequeño pueblo aragonés se prepara para ofrecer una misa en memoria de un joven al que ha querido como su propio hijo. El relato es de una sobriedad y sencillez que estremecen por su claridad. La narración, tan ajustada a la realidad, lo convierte en una obra majestuosa, de las mejores del autor, que dibuja una parte oscura de la historia de este país, sin caer en los panfletarismos.



Páginas: 160

'La perla', de John Steinbeck

Esta novela corta se ha utilizado en la escuela para reflexionar acerca de las relaciones humanas en función de la situación económica de las personas. El libro narra el hallazgo de una perla de altísimo valor y las consecuencias que acarrea a un humilde pescador.



Páginas: 144

'Sal con un valiente', de Pablo Arribas

Nadie debería enamorarse de alguien que pasado un tiempo no sea capaz de apostar por la relación e ir a por todas. El libro invita a salir con un valiente, una persona que se la juegue y que busque hacerte feliz de verdad, no hay que perder el tiempo.



Páginas: 64

'El extranjero', de Albert Camus

Con esta novela, el escritor francés, saltó a la fama en 1942. Tiene como referencia omnipresente a Meursault, su protagonista quien comete un crimen aparentemente inmotivado. Jamás se manifestará contra su proceso judicial ni mostrará sentimiento alguno de injusticia, arrepentimiento o lástima. La pasividad y el escepticismo frente a todo y todos recorre el comportamiento del protagonista.



Páginas: 128

'El señor Ibrahim y las flores del Corán', de Éric-Emmanuel Schmitt

A los trece años, Momo, un chico judío de un barrio obrero de París, se encuentra solo en el mundo, con el único apoyo del vendedor musulmán de la tienda de ultramarinos en la que suele comprar y el afecto de las prostitutas de la calle.



Páginas: 96

'Siddhartha', de Hermann Hesse

Esta novela, ambientada en la India tradicional, relata la vida de Siddhartha, un hombre para quien el camino de la verdad pasa por la renuncia y la comprensión de la unidad que subyace en todo lo existente. En sus páginas, el autor ofrece todas las opciones espirituales del hombre.



Páginas: 216

'Seda', de Alessandro Baricco

Esta historia arranca con un hombre que atraviesa el mundo y acaba con un lago que permanece inmóvil, en una jornada de viento. El hombre se llama Hervé Joncour. El lago, no se sabe. Se podría decir que es una historia de amor. Pero si solamente fuera eso, no habría valido la pena contarla. En ella están entremezclados deseos y dolores que se sabe muy bien lo que son pero que no tienen un nombre exacto que los designe.



Páginas: 128

'Todos deberíamos ser feministas', de Chimamanda Ngozi Adichie

Un libro que recoge el trascendental y emblemático discurso que dio la autora en su TEDx Talk sobre lo que significa ser feminista en el siglo XXI. Ser feminista no es solo cosa de mujeres. Chimamanda Ngozi Adichie lo demuestra en este elocuente y perspicaz texto, en el que nos brinda una definición singular de lo que significa ser feminista en el siglo XXI.

Páginas: 64

'Mal de piedras', de Milena Agus

Abuela, la protagonista de esta poética y deliciosa novela, nos cuenta su vida, su matrimonio y sus amores. Por este orden, porque le sucede todo con un poco de retraso. Un marido que se casa con ella sólo para pagar una deuda y un amor que llega por sorpresa en un balneario, adonde ella va para tratar su "mal de piedra".

Páginas: 114

'Un cadáver en la biblioteca', de Ágatha Christie

La familia Bantry se despierta con el cadáver de una mujer desconocida en su biblioteca. ¿Quién es? ¿Cómo ha llegado hasta la estancia? ¿Qué relación tenía con otra chica muerta que aparece más tarde en una carretera? Un misterio de lo más entretenido que intentará resolver Miss Marple, una amiga de la familia.