Ullate hará danzar en septiembre a la rebelde Antígona en Murcia

"En los ensayos he llorado de emoción, tiene mucha fuerza", manifiesta en el Festival de Mérida

Antígona, una de las mayores tragedias de Sófocles, llega este verano al Festival de Teatro de Mérida (y en septiembre lo hará a Murcia) de la mano de Víctor Ullate, que así pone fin a su carrera como coreógrafo, tal como anunciaba ayer arropado por su hijo Josué y la bailarina internacional Lucía Lacarra, protagonistas de esta versión libre sobre la conciencia y la obediencia.

La obra podrá verse en el Víctor Villegas de la capital murciana el próximo 28 de septiembre. Las entradas ya pueden comprarse y el precio oscila entre los 25 y los 45 euros, según la web el Auditorio.

«Es una Antígona con mucha fuerza y diferente a las que se han visto en el Teatro Romano de Mérida», decía ayer Ullate, especialmente porque no hay constancia de que esta obra haya sido representada con el formato de la danza. Antígona es la hija de Yocasta y Edipo, que a su vez eran madre e hijo. Por tanto, es fruto de un incesto. En la mitología griega se la conocer por su rebeldía: osó a desobedecer a Creonte, rey de Tebas, que había ordenado que no se pudiese dar sepultura a Polinices, hermano de Antígona. Los honores fúnebres eran muy importantes en esa época: si alguien no era enterrado, su alma quedaría condenada a vagar por la tierra para siempre. Cosa que Antígona no quería para su hermano. Por hacer lo que hizo, Creonte mandó que la enterrasen a ella. Pero viva.

Acompañado también por el director del festival emeritense, Jesús Cimarro, y el director artístico, Eduardo Lao, Ullate ha presentado en rueda de prensa esta apuesta escénica, de «gran fuerza y belleza tanto visual como emocional», y que estará en Mérida del 19 al 21 de julio. Luego saldrá de gira y en poco más de dos meses llegará a la capital murciana.

«No ha sido fácil, pero hemos disfrutado mucho con esta compleja adaptación de Antígona a la danza», dijo el coreógrafo, quien reveló que llegó a poner en duda el poder terminar esta obra tras el infarto sufrido hace poco más de un mes.

«Pero estoy aquí, en Mérida, donde tenía muchas ganas de hacer algo» y donde pone fin a su trabajo como coreógrafo «después de toda la vida dedicada a la danza». «Mi adiós es aquí y me retiro a vivir a Villanueva de la Vera (Cáceres)», afirmó.

Sobre esta complejidad de adaptación de Antígona a la danza se refería Eduardo Lao, quien considera que se trata de un texto «complejo y lleno de sutilezas». «Llevarlo a la danza y con la lógica ausencia de la palabra ha sido difícil», incidió.

A juicio de Ullate, el reto se ha conseguido. «En los ensayos he llorado de emoción», reconocía el bailarín zaragozano.

Antígona encarna el conflicto entre la conciencia y la obediencia. Es «una mujer valiente y de principios», tal como la definía Lucía Lacarra, realiza las honras fúnebres al cadáver, pese a que el nuevo rey ha ordenado no hacerlo. «Es ese rigor intransigente con el que actúa, convencida de que está haciendo lo correcto, lo que convierte a Antígona en una de las figuras teatrales más famosas de la historia», señala Cimarro.



Una obra que se lleva haciendo desde el 441 a. C.

Antígona, representada por primera vez en el año 441 antes de Cristo, se muestra ahora como una obra actual e impactante que deja en evidencia la atemporalidad de la naturaleza humana, que habla sobre sentimientos tan antiguos como la humanidad misma.

«Principalmente inspirados por el conflicto de cada figura, confiamos en el poder de la danza que, como ninguna otra forma de arte, permite abrir la entrada a las esferas de las emociones universales», explicaba ayer Víctor Ullate sobre la función.