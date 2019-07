Un sello discográfico 'made in' Caravaca: "Únicamente editaré en vinilo"

Diseñador. Con más de diez años de experiencia en el mundo de la música, el caravaqueño ha creado el sello discográfico Catábasis, con el que se centrará en publicar álbumes en vinilo de bandas de metal extremo.

Para quienes conozcan al diseñador caravaqueño David López, fundar un sello discográfico resultaba el paso lógico tras más de diez años reseñando discos y entrevistando músicos, primero en un blog, luego en su web; y tras una profesión como ilustrador y diseñador, no exclusivamente, pero sí centrada en carteles y portadas para grupos musicales.

Catábasis, que podría traducirse como 'descenso al infierno', nombre inspirado en una película de Lars von Trier, publicó su primer disco, Void addiction de Tort, el 5 de julio. Tort es una banda barcelonesa que hace doom metal y sludge bastante sucio, potente y pesado. Es su tercer disco como formación y en él han colaborado cinco sellos: Discos Macarras, Odio Sonoro, Música Híbrida, Violence in the Veins y el caravaqueño Catábasis Records.

Ahora mismo, a David López y su sello discográfico se les puede encontrar en su página web y su web musical, además de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.



¿Cómo nace la idea de fundar un sello discográfico?

De mi amor por la música, no creo que pueda ser otra cosa. Y las ganas, como siempre, de ayudar a los músicos con mi granito de arena de la forma que sea.

¿Qué sellos le han inspirado?

Bueno, conozco a mucha gente en este mundo del metal extremo: Dueños de sellos, diseñadores gráficos, gente que comparte pasión por escribir como yo, músicos, etc. Me ha inspirado algún sello nacional, evidentemente, como puede ser Tu pa Tu Tu pa Records, Throne Records, Odio Sonoro, Discos Macarras o Spinda Records, por nombrar unos poquitos. Y de fronteras hacia fuera y por el estilo musical que consumo, Dry Cough Records, Profound Lore Records, Sentient Ruin Laboratories y Iron Bonehead Productions, por nombrar otros pocos.

¿Qué criterios tiene a la hora de publicar discos?

Acabo de empezar y es lo que he estado pensando mucho tiempo, quiero centrarme –y me centraré– expresamente en el metal extremo, ya sea medianamente conocida (la banda, se entiende), poco conocida, o que solo sepan de la existencia de la banda los propios músicos. Esa es mi idea, ayudar todo lo posible al underground metálico para que pasen a un nivel no tan desconocido, sacando su música en formato físico y promocionándoles.

Y el otro punto vital a la hora de editar, y que con mi sello quiero llevar hasta el final, es que solo lo haré en vinilo. Únicamente en este formato, bien doce pulgadas, siete... Puede que me cierre el mercado, puede que no editar en CD me haga no vender lo que desee, pero es mi pensamiento y mi intención. El vinilo es un formato mágico, sencillamente maravilloso, con un sonido único, y actualmente, de nuevo, subido en una ola gigante e increíble en cuanto a bellas ediciones...

¿Qué le proporciona su sello a los artistas?

Pues principalmente el tema económico, claro está, para poder sacar el disco al mercado. Después, como acabo de decir antes, promoción y visibilidad, y más promoción y más visibilidad. Hoy día cuesta mucho, y demos gracias a Internet (por eso de conocer cosas que de otra forma no sería posible), que las bandas lleguen a un escenario para mostrarnos su propuesta con una descarga de vatios importante y un disco esperando en la zona del merchandising para ser vendido.

¿Qué discos está planeando sacar?

Pues esto es algo confidencial ahora mismo, pero al catálogo habrá que sumarle en cuestión de unos tres meses, un par de ediciones más. Uno de ellos, también de caña burra, pero diferente a la anterior edición en cuanto a estilo. Una banda de Reus, donde posiblemente vayamos varios sellos hacia delante. La otra referencia entra dentro de la excepción puntual que quiero hacer con mi sello y el metal extremo. Será un disco de rock que sorprenderá mucho.