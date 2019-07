El jazz-soul de Jamison Ross y el soulman Myles Sanko, en San Javier

Esta noche el Parque Almansa gozará de una velada exclusiva. El baterista y cantante Jamison Ross, uno de los músicos más talentosos de la nueva generación de estrellas del jazz, visita por primera vez Jazz San Javier donde ha generado una gran expectativa. Original de Jacksonville y afincado en Nueva Orleans, donde terminó sus estudios musicales, Jamison Ross es un auténtico portento de la batería y un excelente vocalista, que ha recibido prestigiosos premios por ambas facetas artísticas.

El despegue de su carrera le llegó tras ganar el Thelonious Monk Jr. International Jazz Competition como baterista, lo que le permitió grabar con el prestigioso sello Concord Jazz los dos títulos de su discografía Jamison (2015) y All for one (2018). Jamison Ross se descubrió, entonces, como un gran cantante tal y como reconocía la revista Down Beat, que le otorgó el premio al mejor cantante masculino entre las estrellas en ascenso de 2018.

Ross, que creció cantando en la iglesia de su abuelo en Florida, contempla su segundo disco All for one como una segunda parte del primero y una prueba de su evolución como músico, abordando con su propio lenguaje versiones de temas que van del jazz, al R&B, soul o blues entre los que figuran Everybody's cryin' mercy de Mose Allison, o el popularizado por Etta Jones, en los años 60 Don't go to strangers, uno de los pocos estándares del jazz de su repertorio. Con el amor como tema central de sus composiciones, Jamison Ross dedica a su familia algunas de las canciones propias incluidas en el disco como Unspoke, Call me y Away.



Para los amantes del soul

El segundo concierto de la noche lo protagonizará el cantante británico Miles Sanko, consolidado como referente del soul europeo que vuelve a Jazz San Javier, donde presentó en primicia canciones de su anterior disco, Just being me (2016).

En esta ocasión también adelantará temas de su nuevo álbum, que no verá la luz hasta finales de 2019. Natural de Ghana, de madre africana y padre francés y afincado en Inglaterra desde su adolescencia, Sanko se declara devoto del soul clásico y del sonido de la vieja escuela que sigue siendo su principal inspiración y a la que aporta la frescura del contexto musical actual.

Myles Sanko, cuyos orígenes musicales están en el hip hop, evolucionó pronto hacia el soul y más tarde hacia el jazz, género en el que cada vez se siente más cómodo. En su regreso a Jazz San Javier participará en un proyecto exclusivo del festival junto a una de las mejores voces femeninas del soul europeo, Vanessa Haynes, voz principal de la mítica banda británica de jazz funk Incognito.

En un concierto, que los amantes del soul no se podrán perder, interpretarán juntos algunos de los grandes clásicos del género y varios duetos originales. Con un disco en solitario, Stay with me, Haynes cumple ocho años de carrera en la que ha trabajado con Van Morrison, con el que hizo una gira de un año como corista. También ha trabajado y grabado con artistas como Chaka Khan, Billy Ocean o Mario Biondi, entre otros muchos. En su concierto de San Javier estarán acompañados por una potente banda compuesta por batería, piano, guitarra, bajo, saxo y trompeta.