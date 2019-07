Cartagena se convierte en una 'ventana al mundo' con La Mar de Arte

La sala de exposiciones de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena –antiguo CIM– acoge desde esta semana la exposición Windows of the world ('ventanas del mundo') del fotógrafo portugués André Vicente Gonçalves, una iniciativa incluida en la programación de La Mar de Arte. La muestra, cuyo acto inaugural contó con la presencia del concejal delegado de Cultura, Carlos Piñana, se podrá visitar hasta el 30 de agosto, y la entrada es gratuita.

En esta muestra, André Vicente Gonçalves ha incluido imágenes de ventanas de fachadas modernistas de Cartagena junto a las de ciudades europeas, africanas o asiáticas. La idea de la exposición comenzó hace diez años, cuando el artista estaba de Erasmus en Trento (Italia); allí, el artista empezó a fotografiar las ventanas de los edificios y, desde entonces, cuando el fotógrafo portugués visita un nuevo lugar su cámara apunta a ellas.

Unas cuarenta ciudades de once países diferentes forman ya parte de su proyecto, con el que quiere demostrar que las ventanas son algo más que los ojos de una casa. Para él, también son parte de la historia de una ciudad.

Cartagena se suma ahora a este proyecto; Gonçalves se recorrió las calles de la ciudad portuaria, seleccionando y fotografiando ventanas. Luego unió sus instantáneas teniendo en cuenta la composición y el diseño, para desarrollar sus collages, donde busca encontrar equilibrio entre colores y formas. El trabajo final es el que se ve dentro de la sección artística del festival cartagenero La Mar de Músicas.

Además de las fotos de la ciudad portuaria, en Windows of the world se muestran collages de ventanas de las ciudades Chauen, Phuket, Viena, Brujas, Hamburgo, Burano, Venecia, Ámsterdam, Róterdam, Costa Nova en Portugal, Lisboa, Bucarest y Londres.



Una identidad arquitectónica

El proyecto no es solo sobre imágenes de ventanas, es sobre la identidad arquitectónica que tiene cada ciudad, lo que la hace única, algo que se puede apreciar a través de las ventanas, explican desde la organización. Vistas en su conjunto, las ventanas de una ciudad no solo dan una idea del estilo arquitectónico de esta, también pueden marcar períodos históricos y evidenciar el paso del tiempo. El propio fotógrafo hacía hincapié, durante la presentación de Windows of the world en el CIM, en que su proyecto "es sobre la identidad de cada ciudad. Cuando vine a Cartagena, lo que me llamó más la atención fue el modernismo español, los edificios de Víctor Beltrí. Me gusta mucho este tipo de arquitectura. He transportado esto a mis fotografías. Para Cartagena, escogí esto con los colores beige y suaves con tonos de castaño".

Gonçalves es un ejemplo de cómo la práctica y el intentar nuevas fórmulas es algo muy necesario y positivo en fotografía si se quiere llegar a producir imágenes interesantes. Con una formación en ciencias, se empezó a aficionar a la fotografía desarrollando imágenes de larga exposición en parajes naturales espectaculares para, posteriormente, comenzar a acercarse a las ciudades. En un principio, sus imágenes no iban muy lejos de las típicas postales turísticas hasta que comenzó a cerrar los planos de sus imágenes centrándose en detalles. De ahí nació su serie basada en ventanas de diferentes ciudades.

En la elección de sus fotografías, por lo general, no se eligen las ventanas más bellas. Algunas son muy extrañas y no se componen bien entre sí. Por lo tanto, el artista busca crear una singularidad e identidad única para cada ciudad o región, destacando su historia y cultura. Es una revolución para el significado de una ventana que antes solo podía ser vista como un agujero en la pared.