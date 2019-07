La pista del Parque Almansa echaba humo

El Auditorio del Parque Almansa acogió ayer la actuación de Thierry Lang y David Linx –y el artista invitado Sylvain Beuf–, y de Cory Henry & The Funk Apostles, en una nueva noche de música de la XXII edición del Festival de Jazz de San Javier.



Melodías que hablan al alma

El pianista suizo Thierry Lang ha hecho suya esa magnifica imagen que siempre ha impregnado el mundo musical del armonicista Toots Thielemans, con quien ha colaborado: «Mi música se sitúa entre una sonrisa y una lágrima». Atraído desde el principio por pianistas con mucho swing como Erroll Garner u Oscar Peterson, su tendencia lírica le llevó a degustar también los diseños armónicos de pianistas como Bill Evans o John Taylor.

Abarcando la armonía de una manera intuitiva y absoluta, sea cual sea la complejidad del material temático propuesto, Lang inventa caminos mélodicos que hablan al alma, y la música se escucha frágil y delicada, a flor de piel, sobre notas acariciadas por un trío en estado de gracia. En esta tercera visita al Jazz San Javier, y bajo una producción exclusiva del festival, Lang contó con el saxofonista Sylvain Beuf, un veterano músico de la escena undeground del jazz parisino, y el cantante belga David Linx, al que presentó como "el mejor cantante del mundo", con quien ya había colaborado antes (de hecho, el repertorio consistió mayoritariamente en piezas de autoría compartida). El recital arancó con el cuarteto haciendo bop y diálogos entre saxo y piano en Manhattan. Para el siguiente tema, Walk with me, se incorporó Linx, con acentos rítmicos tipo Gregory Porter, manteniendo el ritmo rápido del principio, y fue ralentizándose discurriendo placenteramente por un repertorio conjunto nuevo, de músicas intimistas, sutiles, a veces casi diáfanas. A time for respite, con un ligero aire de bossa, creó una atmósfera propicia a la ensoñación y la dulzura melancólica. Llamó la atención un tema en español, En la orilla del mundo, que cantara Pablo Milanés (recordaba el timbre de Ivan Lins), y un gospel, All is not lost, como preparando el terreno de la segunda actuación. Para el bis recurrieron a un standard que interpretó Chet Baker, I fall in love too easily, al que Linx no consiguió extraer toda la emoción.

El arte de Thierry Lang reside en la atención amorosa a la melodía, a las variaciones armónicas a veces casi imperceptibles, envueltas en un sentido de la progresión sutil, ágil cuando la pieza lo reclama. Lo más llamativo en él es la fragilidad. No hay que fiarse solo de la mano derecha, de las sonrisas lustrosas o la delicadeza de su fraseo. Forjador de melodías cargadas de poesía, Lang es un pianista peculiar, que en todo momento se muestra elegante, pulcro y luminoso.

Por su parte, Linx destacó con su forma tan particular de cantar, de modular y retorcer la melodía que cuelga sobre las sílabas, sobre todo al acabar las estrofas, estirando la nota o revoloteando en ligeros scats. Cada pieza ofrecía un largo solo a uno de los músicos, y el swing les fue bien. La voz de David Linx ganaba en graves y en amplitud en las baladas, y cuando cantaba sin modular adquiría mayor profundidad y fuerza.

El contrabajista Darryl Hall –un gran virtuoso de su instrumento– y el baterista Mario Gonzi constituyeron una excepcional sección rítmica, destacaron por el ritmo y la armonía en combinación con los fundamentos del género; eso sí, con la libertad de expresión como eje, creando una música con un considerable poder sugestivo. Fue un recital cálido y asequible.



Los colores del funk

La segunda parte del programa tuvo como protagonistas a Cory Henry & The Funk Apostles, y el ritmo y la temperatura subieron varios grados. La gente ya estaba esperándoles en la pista antes de que salieran, preparados para recibir el mensaje. "Quiero que bailéis. Hay mucho espacio ahí delante". Desde el primer instante, el virtuoso teclista (también lo es de Snarky Puppy), se presentó para compartir un show casi biográfico que recorre sus profundas raíces musicales entre el gospel, el jazz y el soul.

Cory Henry se mostró como un perfecto maestro de ceremonias invitando a todos los presentes a bailar, convenciéndolos con las desarmantes vibraciones positivas que emitía su mirada antes de arrancar Testify sobre un ritmo funk irresistible. "I want just to dance", repetían las coristas antes del desenfreno a lo James Brown, coreografía Mr Dynamite incluída, de I feel alright. La fuerza, el magisterio del funk se dejaba sentir hasta lo alto de las gradas, donde algunos niños bailaban como monicos enloquecidos.

Desde el primer compás, nunca desfalleció el funk caliente. The Apostles actualizan a James Brown (como evidenció I feel alright), pero también a los Bee Gees, con una versión frenética de Staying alive, y consiguen que la pista eche humo. Con un poco de James Brown, otro poco de Fela Kuti y otro tanto de Michael Jackson, Henry es un carismático líder que salta, baila, y toca la pandereta tras su Hammond B3, entre un arsenal de teclados y un sintetizador Moog, que sitúa en el centro del escenario como si fuera un púlpito. Su voz se apuntala en los coros, pero su teclado tiene vida propia: el público no se contiene cuando sus solos serpentean sin límite. No es muy dado a las pirotecnias, sino más bien efectivo, pero cuando enciende los plomos es deslumbrante.

Según la revista Rolling Stones, The Funk Apostles es una de las bandas más versátiles en estos momentos. Doy fe. Conforman un grupo ecléctico de músicos apasionados por el ritmo y la música funk de los 70. Vaya nervio, qué intensidad. Cory dejó claro que, con su sección rítmica –el majestuoso baterista TaRon Lockett, y el impecable bajista Sharay Reed– podía manejar a su antojo al público y dejar en estado de estupefacción a cualquiera. Es un músico extremadamente intuitivo, creativo y talentoso, una especie de joven Stevie Wonder. Dirigiendo su propia banda, Cory es un consumado líder que sabe cuándo retirarse del foco. Se pasea por el escenario jaleando a cada uno de sus músicos con exclamaciones de ánimo. Cuando le toca brillar a él, parece que entra en trance. Mira al frente, no al teclado, y toca complicadas improvisaciones.

La propuesta de los Apostles exploró todos los colores del funk, sirviendo al público una embriagadora mezcla de soul, R&B, jazz y afro beat, desdibujando las fronteras entre géneros. El repertorio basculó por interesantes medios tiempos, con temas como el conmovedor Trade it all o Lord, send me a sign, más alguna obligada balada como es Love will find a way, para cerrar con un apoteósico y sensual Controversy de Prince, que aún retumba en mis tímpanos.

Increíble todo. Los coros soul, las dinámicas líneas de bajo, la guitarra sincopada y el groove enloquecido de la batería. La rapidez del batería hizo que algunas mandíbulas tocaran suelo. Los apóstoles del funk saben comunicar vitalidad en cualquier circunstancia, como un don divino.