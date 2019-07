El hechizo de Vaughan y un jazz-fusión estratosférico

«No es sólo una vocalista, sino una artista con gran oído y una sabiduría más allá de su edad»; así describió el mismísimo Al Jarreau a la tejana Jazzmeia Horn (sí, es su nombre real), que llega por primera vez a Murcia, en el marco del Jazz San Javier, para presentar su disco A social call.

Toda su familia fue parte del coro y la banda de la iglesia, incluyendo a su abuela, una gran amante del jazz. Pero fue el descubrimiento de la cantante Sarah Vaughan lo que primero impactó y posteriormente enganchó a Jazzmeia a ese mundo. Después de caer bajo el hechizo de Vaughan, se sumergió en los registros de Betty Carter, Rachelle Ferrell y más tarde de Norah Jones, Erykah Badu y Edie Brickell, ya empapada de jazz hasta los huesos.

En 2013, después de obtener tres premios de la revista DownBeat, Jazzmeia ganó el premio Internacional de Jazz Vocal Sarah Vaughan y, dos años más tarde, el Premio Internacional de Jazz Thelonious Monk Institute en Los Ángeles. Este último le supuso un contrato de grabación con Concord, subsidiaria de Prestige, el mismo sello que contrató a John Coltrane, Sonny Rollins y Miles Davis. De ahí nació A social call, que le valió su primera nominación a los premios Grammy en 2018. El título del álbum asume una doble significación, una musical y otra política.

La primera hace referencia a Betty Carter, su gran influencia estilística, y al álbum que publicó para Columbia en 1955, que además contiene el tema de título homónimo compuesto por el saxo Gigi Gryce con letra de Jon Hendrichs. La segunda es una llamada al compromiso social y militancia reivindicativa ante el progresivo deterioro de la situación y las injusticias contra el pueblo afroamericano y los inmigrantes latinos.

También muestra Jazzmeia su querencia hacia la legendaria Betty Carter en la conmovedora e inquietante Tight, una de las composiciones más conocidas de Carter, en la que desarrolla un vertiginoso canto en scat cargado de cruda intención. Gran contadora de historias, un mensaje inspirado, voces fluidas, scat y actuaciones de grupo enérgicas. A social call ofrece todo lo que uno esperaría escuchar de un veterano vocalista de larga reputación.

Desde su irrupción en la escena jazzística estadounidense, la reputación de Jazzmeia Horn ha crecido de manera imparable hasta convertirse en una de las grandes revelaciones del jazz internacional. Ha tocado o grabado con una extensa nómina de grandes figuras del jazz y el legendario vocalista Jon Hendricks dijo de ella que su voz es una de las mejores que ha oído «en cuarenta años».

A pesar de su juventud, Jazzmeia ha sabido catalizar y atraer la atención de público y crítica, tanto por su personalidad comprometida con causas sociales como por la extensión de su registro vocal y su pulida técnica. Estamos ante una de las más grandes promesas que han surgido en el jazz vocal en la última década, y compartimos el criterio de Larry Rosen cuando afirma: «Jazzmeia Horn es el futuro del Jazz» . Sí, hay que seguirle la pista a esta mujer.



Unión de estrellas

Bill Evans (Illinois, 1958) se inclinó por el saxo definitivamente tras escuchar en directo a compañeros mayores como Sonny Stitt y Stan Getz, asimilando el trabajo de otros precedentes (cita a Sonny Rollins, Joe Henderson, John Coltrane€). Podría perfectamente estar empadronado en San Javier, donde ha actuado en repetidas ocasiones desde que lo hiciera por primera vez en la V edición de su festival de jazz, allá por 2002.

Evans ha tocado con la Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin, con la efímera superbanda Petite Blonde y con los Elements de Mark Egan y Danni Gottlieb, pero en su biografía siempre aparece con letra destacada su decisiva contribución a la banda del último Miles Davis, en la que se enroló con splo 22 años. Ha visitado Jazz San Javier con la CTI All Stars Band, la Soulgrass Band o la SoulBop Band entre otras formaciones, y regresa con su nuevo grupo, The Spy Killers, del que forman parte algunos de los músicos más valorados en la escena jazzística internacional: el espectacular baterista alemán Wolfgang Haffner, el virtuoso del Hammond B3 Simon Oslender y el maestro del groove al bajo eléctrico Gary Grainger. Grabaron un disco el año pasado en Australia, Bill Evans and the Spy Killers, se divirtieron mucho y decidieron mantener la banda.

Bill Evans ha roto los limites exclusivistas del jazz, y se puede decir que es uno de los saxofonistas más mediáticos de la escena jazzística y de fusión. Con más de 25 álbumes a sus espaldas, el saxofonista, cantante y productor, ganador de un Premio Grammy, ha experimentado con todos los sonidos posibles del jazz y el rock. Tras pasar por bandas de notables como Miles Davis, John McLaughlin, Herbie Hancock y otros astros (y de la música popular como Mick Jagger, The Allman Brothers, Bela Fleck o Willie Nelson), hace giras casi exclusivamente con su propia banda desde 1990, con cerca de un centenar de conciertos por año por todo el mundo.

Unión de estrellas sobre el escenario. Jazz-fusión al máximo nivel con una gran banda liderada por uno de los saxofonistas más admirados del planeta.