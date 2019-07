Los apóstoles del funk en el Jazz San Javier

Cory Henry, teclista de Snarky Puppy y autor del álbum The revival (2016), con sabor a clásico del futuro, trae esta noche al Jazz San Javier una estimulante receta de jazz, gospel y rhythm & blues instrumental, con dinámicas poderosas, sesiones llenas de estímulos, construcción de las canciones casi de una manera colectiva con el público. Desde el gospel más auténtico hasta Stevie Wonder, la propuesta de Henry explora todos los colores del funk a caballo del sonido tan especial y sensual del Hammond B3, un instrumento mítico en la historia del jazz más bluesy. Con los Snarky Puppy ganó el Grammy por Sylva (2016), en la categoría de mejor disco instrumental, y fue nominado por Culcha vilcha para la misma categoría en 2017. También ganó el Grammy a la mejor actuación de R&B junto a Lalah Hattaway en 2014. Cory toca el órgano Hammond B-3 desde los tiempos en que, literamente, iba en pañales, y a los seis años se estrenaba en directo en el Apollo Theatre de Harlem.

Ya no es una novedad decir que Cory Henry es uno de los músicos más excitantes de la escena del jazz a nivel mundial. Tras su paso por Snarky Puppy, ya hace unos años, ha decidido dedicarle toda su energía a su carrera solista, a hacer música a su manera. El formato es simple: él plantado en medio con su órgano y un micrófono, cual pastor de iglesia baptista, y sus apóstoles, una banda formada por músicos magníficos, como Nick Semrad (otro friki de las teclas), Adam Agati (guitarra), Sharay Reed (bajo), TaRon Lockett (batería), y Paula Champion y Cassondra James Kellam (coros).

La carrera fulgurante de Cory Henry le ha permitido grabar tres excelentes discos: Gotcha now doc (2012), First steps (2014) y The revival (2016), y codearse con gente tan importante como Bruce Springsteen, Michael McDonald, Boyz II Men, Kenny Garrett, Lauren hill, Erykah Badu o los mismísimos The Roots. Actualmente compagina su proyecto personal con la excelente fusión jazzística de Snarky Puppy. En 2018 grabó su primer album, Art of love, con su nueva banda The Funk Apostles, que muestra el impresionante poder de la banda en directo.

Según la revista Rolling Stones, "The Funk Apostles es una de las bandas más versátiles del momento"; un grupo ecléctico de músicos apasionados por el ritmo y el funk de los 70, cuyos conciertos son experiencias únicas y muy divertidas.



Música sin ataduras

El pianista suizo Thierry Lang, con su jazz "entre una sonrisa y una lágrima", ha visitado Jazz San Javier en dos ocasiones, dejando en ambas un magnífico recuerdo por su elegancia al interpretar al piano, su gusto exquisito para escoger el repertorio y su genialidad en sus temas originales; no en vano está considerado como uno de los mejores compositores del jazz europeo.

Sin embargo, a Thierry Lang, dotado de una gran flexibilidad y un toque refinado, no le gusta la palabra 'jazz'. Prefiere ver su música como justamente eso: música, sin ataduras. Es una constante entre los artistas de un género que se basa en la experimentación, la libertad y la improvisación. "El jazz es un solo mundo, con muchos estilos diferentes en ese espacio", según él. Además, asegura que usa la música para unir a las personas: "Es la forma definitiva de unir a la gente". Esta vez nos presenta al prestigioso vocalista de jazz belga David Linx –que ha colaborado en numerosos álbumes suyos–, considerado la más rutilante estrella del jazz de Bruselas y, para muchos, el mejor cantante de jazz de Europa; con un groove profundo y una técnica alucinante que por momentos recuerda a Al Jarreau. Dos gigantes para un concierto que, además, contará con el saxofonista Sylvain Beuf como artista invitado.