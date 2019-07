Texas, con espíritu enérgico y bailable

Un año después de su concierto en La Mar de Músicas, la banda escocesa Texas vuelve a la Región, a la misma plaza de toros (la de Murcia) donde actuó por primera vez hace casi 30 años, como si no hubiese pasado el tiempo. El aspecto de su vocalista, Sharleen Spiteri, es el mismo, con pelo corto y pantalones anchos, y su música es fiel al sonido que les catapultó a la fama, aunque por aquel entonces no estaban en la banda Eddie Campbell, Tony McGovern, Michael Bannister ni Ross McFarlane. Continúan Sharleen Spiteri (voz y guitarra), Ally McErlaine (guitarra) y Johny McElhone (bajo). El grupo, referente del pop-rock mundial, regresa para presentar su último disco, Jump on Board, pero también para repasar lo mejor de su exitosa carrera musical.

El estilo de Texas ha ido cambiando desde el pop-rock con influencias sureñas de su primer disco al pop melódico más comercial de sus últimos trabajos. La película París-Texas de Wim Weenders fue la que les inspiró para bautizar a la banda, y también el gusto por el blues de Ry Cooder que ambientaba los paisajes cinematográficos y fue el estilo dominante de aquel maravilloso viaje, publicado a finales de los 80, llamado Southside, un disco pop-rock producido por Tim Palmer que mostraba influencias americanas country, bues y folk rock, y contenía la canción I Don't Want a Lover, en donde Sharleen decía necesitar un amigo más que un amante, cantando sobre una slide guitar a lo Ry Cooder. Fue la canción que les llevó al estrellato en Europa, y seguramente la más popular de su discografía.

Texas vivió uno de sus mejores momentos en el año 1997 con el lanzamiento del álbum White on blonde. Con él llegaron al número uno de las listas del Reino Unido; se convirtió en su mayor éxito de ventas: seis veces platino en Reino Unido, con más de 1.800.000 copias vendidas. Sus siguientes discos también alcanzaron gran éxito: The Hush (1999) alcanzó el número uno; y Greatest Hits (2000), consiguió ser seis veces disco de platino.

Con más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo, y aclamados éxitos como I Don't Want a Lover, Say What You Want, Summer Son, Inner Smile, Black Eyed Boy, When We Are Together, Texas regresan a España tras acabar su gira en 2018 para celebrar 30 años de carrera musical en una fecha única en Murcia. Se movieron durante años en un campo mainstream pero elegante y con inquietudes que, todo sea dicho, no les ahorró el desprecio de los indies.

En esta ocasión Texas vienen con nuevo álbum bajo el brazo, Jump On Board, con el que Sharleen Spiteri aseguró que quería evocar a sus paisanos Orange Juice en su espíritu enérgico y bailable. Se editó cuatro años después de The Conversation. Life's too short, let's work it out, canta en Let's Work It Out Sharleen, y eso viene cantar también el ex-Gabinete Caligari Jaime Urrutia en Solo se vive una vez, con el que Texas compartirán escenario. Urrutia, maestro de estampas emocionales, acompañado por Los Corsarios recupera de la memoria para sus conciertos Camino Soria, que ha conseguido atravesar el difícil paso del tiempo y seguir sonando fresco y contemporáneo. Una ocasión muy especial para reencontrarse con él y recuperar el célebre verso «todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar», con el que empezaba el himno nostálgico que es esa cima del pop.