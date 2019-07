Los Rebeldes, Al Dual y La Travelling en el Cuervarrozk 2019

Habrá un servicio de microbús desde el casco histórico

El Legado de Los Rebeldes en la gira de su "40 aniversario" que les llevará por los escenarios de toda España con lo mejor de su extenso repertorio. Los Rebeldes, que nacieron en 1979 en Barcelona y editaron su primer álbum Cervezas, chicas y€ rockabilly! en 1981, han dejado un largo reguero de canciones de rock en español a lo largo de estas cuatro décadas: desde Mediterráneo hasta Mescalina, pasando por Quiero ser una estrella, Rebeca, Bajo la luz de la luna o El rock del hombre lobo.

Los nuevos temas en directo del artista y guitarrista internacional Al Dual , que acaba de finalizar las mezclas de su primer larga duración estos dias y que adelantará en esta cita un disco que ha llevado casi un año de trabajo desde que se inició allá por octubre del año pasado y el cual grabó gran parte de él en Alemania (LightningRecorders) y otra gran parte en Madrid. Grabado y premezclado por Cherry Casino y mezclado y masterizado por el ingeniero Santi Quizhpe. Un proceso muy laborioso el cual se ha registrado de manera artesanal tal y como se estilaban aquellas grabaciones de principio de los años 60´s. Un álbum producido por Al Dual y en el que podemos encontrar un repertorio original de 10 canciones compuestas por el artista, con un repertorio muy ecléctico que abarca casi todo el espectro de posibilidades y estilos que marcaron la década final de los años 50´s. Este trabajo cuenta con algunas colaboraciones especiales como Pach Lanzas, Marcos Ortega y la del productor Nigel Walker.

Junto con el clásico y elegante rock and roll del combo murciano La Traveling Band y su particular homenaje a los últimas décadas del género. En esta cita del clásico festival del noroeste murciano con más de cuatro horas del mejor rock en directo y por donde ya pasaron grandes solista y grupos de la escena: Izal, Lory Meyers, M-Clan , Revolver, Antonio Vega, Manolo García, Estopa ,Rosendo ,Celtas Cortos, Barricada, Mägo de Oz, Dissidenten, Los Hurones, Second, Shuarma, Rulo y la Contrabanda, Los Secretos €..! y muchos más .

El Teatro Abierto del Castillo "Jota Cassinello" es un espacio singular por sus características ya que se encuentra enclavado en la roca del cerro de San José, junto al Castillo de San Juan que corona la villa arrocera. La infraestructura, situada en un espacio privilegiado en un lugar catalogado como Bien de Interés Cultural, se encuentra al aire libre y representa un espectacular mirador con vistas al valle del Segura y a los arrozales.