'Live The Roof': Música de la terraza directa al corazón

Llegar a un rincón escondido en la ciudad, en verano; descubrir una terraza con bonitas vistas, a merced del buen tiempo. Recibir un cóctel de bienvenida, relajarse y que la música empiece a sonar. Así es 'Live The Roof', una iniciativa que nace de la idea que los Beatles llevaron a cabo hace más de cuarenta años: dar una actuación en una azotea.

Este ciclo de conciertos llega esta semana a Murcia con dos citas para los amantes de esa música que traspasa distancias y toca el alma: Shinova, que actúa esta noche con entradas agotadas, y Carmen Boza, artista que ofrecerá mañana un concierto en el Museo Los Molinos del Río, para el que ya solo quedan las últimas entradas.

Con vistas aéreas de Murcia y en formato totalmente acústico: "Son conciertos especiales, se acaban convirtiendo en una experiencia muy íntima y yo acabo compartiendo reflexiones de cómo acabé escribiendo esas canciones o qué quería contar con ellas", declara a La Opinión Carmen Boza.

La guitarrista gaditana (La Línea de la Concepción, Cádiz, 1987) ya ha participado en 'Live The Roof' en otras ocasiones, en ciudades como Sevilla y Cádiz, "siempre en sitios que te invitan a la belleza, sitios idílicos", sostiene Boza, que ya ha actuado alguna vez en Murcia, pero nunca como parte de este ciclo. "Tengo muchas ganas, además estrenaré una guitarra que me ha hecho mi amigo cartagenero Luis Guerrero, es un privilegio para mí como guitarrista, creo que es lo máximo a lo que aspirar, que hagan una guitarra a mi medida".

En esta cita en el museo murciano el aforo estará reducido y limitado a cien personas. "Eso genera un clima de silencio y respeto, de escuchar; se rompe la cuarta pared y ya no hay distancia con el público. Ahí también está el reto para los artistas, que nos enfrentamos a esa intimidad y tenemos que conectar con ellos y hacerles partícipes de ese universo que quieres contar con tu concierto", manifiesta Boza, quien lleva conectando con el público a través de su música desde los quince años: "Cuando me cayó una guitarra en las manos me di cuenta de lo que implicaba, y me voló la cabeza. Yo tenía muchos intereses por entonces y cuando vi que podía conectar con un objeto de madera, solamente pulsando en los sitios adecuados, cantando y dando notas, y cuando vi que eso podía llegar a afectar de una manera tan potente en las emociones... hizo que todo me dejara de interesar inmediatamente".

Desde entonces, ya todo su mundo es la música. "Recuerdo que cuando era pequeña hacía pellas, fingía ir al instituto y cuando mi madre se iba, yo volvía a casa y me ponía a tocar como una loca. Estaba obsesionadísima, y a día de hoy lo sigo estando".

En 'Life The Roof', los artistas se encuentran con un público cercano al que transmitir esa pasión, ya no solo por la música, sino por la vida. "Yo tengo mucho mundo interior e intento convertir mis conciertos en una experiencia que vaya más allá de lo musical; mucha gente me dice que mis conciertos son como ir al psicólogo, pero más barato", decía a esta Redacción entre risas. Como ir a un concierto y salir más feliz; "o más jodido, depende del repertorio que cante", comentaba risueña, y añadía que "hacer ese viaje hacia dentro de uno mismo siempre es reparador y necesario, siempre está bien reflexionar en este mundo en el que va todo tan rápido".

Carmen, que siempre canta en español "porque siento que no puedo comunicar todo lo que pienso y siento con la precisión que yo quiero en otro idioma que no sea el mío", desde pequeña siente pasión por el rock y la música "más durilla"; pero a lo largo de su vida ha ido desarrollando el gusto por la música negra, el pop... "construyo melodías con influencias de rhythm and blues, música afroamericana... muchos estilos".

Una mezcla variada que disfrutarán los asistentes a un concierto en el que piensa "darlo todo" y anima "a todo el mundo a que se venga y se pueda llevar a casa un poquito de lo que yo voy a repartir", concluye la gaditana.

'Live The Roof' es hacer de un concierto una experiencia única e irrepetible, para que la música suene y llegue directa desde la terraza hasta el corazón.