Tony Desare canta solo para ti

El Auditorio del Parque Almansa acogió el sábado la actuación de Tony DeSare Quartet y la BVR Flamenco Big Band en una nueva noche de música de la XXII edición del Festival de Jazz de San Javier.



Presencia escénica propia

Con su jovial y elegante aspecto –puro Hollywood–, Tony DeSare, el más joven de los nuevos vocalistas de jazz, apareció en 2005 con Want you desprendiendo clase en su estilo nada trillado. Es también un compositor dotado, y algunas de sus canciones delatan influencias del Tin Pan Alley y del pop contemporáneo.

Le han llamado "el nuevo Harry Connick Jr.", y él contribuye con su apariencia y sus maneras, pero tiene un sonido y un estilo propios, además de carisma y una encantadora presencia escénica. Se sumerge con deleite en las teclas, ya sea versioneando clásicos del Great American songbook o jazzificando éxitos del pop reciente. También es un consumado compositor.

Improvisador nato, DeSare, que ha difundido su renovada y elegante visión de la vieja escuela, sabe calibrar el ambiente de cada local. Cambia de marcha con frecuencia; se adapta según la predisposición del público, nunca deja de sorprender. En su nueva visita a Jazz SanJavier, cuatro años después de su primera actuación en España, volvió a demostrar que no solo es un sensacional pianista, cantante y compositor; es sobre todo un excelente entertainer. Interpreta con alegría contagiosa, sentido del humor y una robusta musicalidad. Sus versiones de standards y sus sofisticadas y originales composiciones lo han consolidado como uno de los cantantes pianistas jóvenes favoritos del público. Su sonido es romántico y sensual, tiene swing, pero lo que le hace especial es su capacidad para componer material original que suena fresco y a la vez está a la altura del Great American songbook. Sabe pasar fácilmente de un standard de Gershwin (Somebody loves me) a un clásico contemporáneo de Prince (Kiss) –del que se va apropiando gradualmente, haciéndola más jazzy, recordando más a Nat King Cole–o a una de sus ingeniosas canciones propias (How I will say I love you).

Fue un concierto divertido y bien hilvanado donde lo mismo tenía cabida una desmesurada y desenfrenada Great balls of fire (Jerry Lee Lewis) en plan boogie woogie incendiario –no faltó aporrear las teclas con el talón como hacia el Killer–, o un meddley de Ray Charles representada con What I'd say, y, echándole destreza vocal, Hallelujah I love her so, con la que DeSare invitó a cantar al público. El guitarrista Ed Decker se lució a la guitarra de siete cuerdas en la tradición de Pizzarelli (Angel eyes fue interpretada por ambos con la complicidad en absoluto silencio del público, totalmente subyugado). La banda, de la que forman parte también el contrabajista Dylan Shamat, impecable impulsor de ritmos que sobresalió introduciendo The street where you live (un estándar sacado del musical de Broadway My fair lady), y el elegante batería Mike Klopp, está tan compenetrada que en el turno de los solos las transiciones parecen ocurrir por una especie de percepción extrasensorial; le dan un impulso extra a los números más animados, mientras la guitarra afilada de Decker y el piano de DeSare se buscan el uno al otro.

El repertorio, diseñado con inteligencia, no daba la impresión de estar calculado en exceso. Cada pieza era presentada con breves e ingeniosos comentarios, y luego la música hablaba por sí misma. Muchas eran éxitos de Sinatra, pero DeSare no intenta imitarlo aunque también vista con elegancia impecable. Abrió con el clásico It's allright with me de Cole Porter, se mostró contundente en el swing de Somebody loves me, y, volviendo a su formación clásica, interpretó Sabre dance boogie basada en la pieza orquestal de Aram Khachaturian con ritmo de boogie, que fue muy aclamada.

Desde hace unos años, DeSare ha solidificado su talento como pianista swinger de buenas maneras, con riesgo de caer en karaoke de bar de hotel, pero es inapelable cuando aplica su voz suave de barítono a standards como Something's got to give de Johnny Mercer, donde estuvo sobresaliente al piano, o Just one of those things de Cole Porter. Su estilo al piano es un híbrido que en los momentos de más relumbrón combina a Erroll Garner con Liberace, y derritió en almíbar al público con la hermosa balada de su cosecha How will I say I love her so, que tocó solo. Ya en la despedida, alzó el vuelo por encima del auditorio con Fly me to the moon, después de haber hecho subir la temperatura con una versión de Fire de Springsteen en la que se bajó del escenario y se dio una vuelta por el graderío cantándole a las chicas como un seductor Paul Anka. Un bis absolutamente demoledor, resumen de lo que fue su actuación, en la que demostró conocer un vastísimo repertorio del que elegir.

DeSare parece siempre que canta solo para ti. Tiene personalidad y presencia escénica propias, un timbre de voz flexible, ágil, directo y cordial. Su forma de interpretar fue suave, confiada, sin dramas, más segura en la gama barítono. Con agilidad técnica y matices líricos, aportó lozanía a la velada. Ni demasiado clásico ni demasiado jazzy, pero con los atributos de un gran artista de jazz.

Flamenco con jazz

Desde que Pedro Iturralde grabó sus legendarios discos de 'jazz flamenco', ha habido muchas tentativas de aproximación entre los dos estilos, tan alejados en su origen pero tan cercanos en espíritu. Los resultados, como no podía ser de otra manera, han sido variados y discutibles en el intento de explorar caminos comunes entre ambas vías y extraer sonoridades que pudieran combinar jazz con flamenco sin traicionar la esencia de ambos estilos. La BVR Flamenco Big Band se subió al escenario de Jazz SanJavier con la intención de hacerlo posible.

El saxofonista hispano-holandés Bernard van Rossum, que compone los temas, escribe las letras y realiza los arreglos, conoce bien ambos mundos. Se crió en España y lo ha trasladado a un par de grabaciones (Jaleo español, Luz de luna), que lleva al directo en formato de big band con cuadro flamenco.

La propuesta era en principio verdaderamente arriesgada, una fusión entre flamenco y jazz, pero con la orquestación de una big band, lo que aporta una dimensión extra. Van Rossum salió más que airoso del envite, pese a que el mal tiempo estuvo a punto de dar al traste con su presentación que transcurrió bajo a la amenaza de una tormenta con rayos que se vislumbraban en el horizonte (las partituras volaron a su aire por el fuerte viento mientras el público ayudaba a recogerlas).

Los elementos respetaron finalmente la velada, gracias a los dioses a los que apeló van Rossum para que se alejara la tormenta, porque esta aventura en la que él se encarga de las composiciones –además de ensamblar todo el proyecto, en el que participan una veintena larga de músicos– es verdaderamente brillante. "El año pasado, la noche que actuamos nosotros fue la única noche del verano que llovió en el festival de Xabia", dijo Bernard para conjurar (o alertar) los malos augurios meteorológicos.

Con Lejos de casa, iniciada por la guitarra flamenca de Rycardo Moreno y la cantaora María Marín, arrancaba el concierto al que de inmediato se incorporó la rutilante orquesta: tres filas de metales en todo su esplendor con una sonoridad brillante, potente y fresca. Siguió una bulería, La gaviota, en la que se sumó como invitado el cantaor David de Jacoba, que estuvo en la última formación de Paco de Lucía, y también irrumpió en el escenario la bailarina mexicana Karen Lugo (que actuó en Flamenco Flamenco de Carlos Saura), con una sugerente danza moderna inspirada en el flamenco (incluso zapateado) rebosante de plasticidad. El tocaor Rycardo Moreno y las percusiones de David Domínguez proporcionaban la rítmica y el color flamenco al conjunto (en Tras la tormenta echaba mano de la tinaja). La espléndida voz de la cantaora María Marín lució arropada por la big band en Cuadro flamenco, que terminaba con un precioso solo de guitarra flamenca absolutamente evocador; van Rossum aprovechó para lucirse con el soprano, y hubo un solo de trombón con auténtico duende. No menos brillante resultó El caprichoso pincel con su toque latino a cargo del pianista Xavi Torres. Y hasta hubo un bolero, Y tú ni siquiera lo sabes, que arrancó el piano con una inquietante melodía; una balada encantadora que contó con la expresiva voz de David de Jacoba.

En general, el concierto de la BVR Flamenco Big Band estuvo muy compensado, aunque cuando el cuadro flamenco no participaba se echaba de menos su fulgor. Van Rossum desempeñó el difícil rol de director de orquesta reservándose alguna esporádica intervención. El papel de solista lo delegó en algunos de los jóvenes músicos de la Big Band, alternando el protagonismo de las secciones, creando por ejemplo momentos íntimos de voz y guitarra que desembocaban en un clímax orquestado. Vigor, sensibilidad e interacción fueron de la mano en un viaje musical creado a partir de composiciones originales. La BVR Flamenco Big Band tiene muchas cosas que decir.