Frescura y fuego en San Javier con Tony DeSare y su Quartet y la BVR Flamenco Big Band

La segunda noche de sábado del XXII Jazz SanJavier, festival recientemente declarado de Interés Turístico Nacional, bascula entre los standards del crooner neoyorquino Tony DeSare y su Quartet, y el duende y jaleo a raudales de la BVR Flamenco Big Band –con invitados ilustres como el cantaor David de Jacoba o el genio de la armónica Antonio Serrano–.



Elegancia y alegría

Al cantante, compositor y pianista Tony DeSare, uno de los mejores representantes de la tradición vocal estadounidense, a menudo se le considera como un joven Sinatra. Hace unos años pasó en su primer concierto en España por Jazz SanJavier.

DeSare evoca a grandes iconos de la música norteamericana como Frank Sinatra o Nat King Cole, y a estrellas revivalistas contemporáneas como Harry Connick Jr., Peter Cincotti o John Pizzarelli. Además compone temas originales que incluye en sus discos junto a versiones de clásicos; tiene en su haber tres de los diez mejores álbumes de jazz según la revista Billboard, y ha compuesto también para publicidad y cine. Hace poco más de un año creó la partitura completa para la película Hush little baby, y lanzó su sexto álbum: One for my baby.

Desde que, tras mudarse a Nueva York en sus primeros años de carrera, consiguiera un papel principal en el musical Our Sinatra, a Tony DeSare le han llovido los elogios, alcanzando una notoriedad que no deja de crecer. Con cuatro discos de estudio publicados, The New York Times lo ha descrito como "dos partes de Sinatra y una de Billy Joel". Su enorme versatilidad está en consonancia con su gusto ecléctico para abordar con la misma frescura a los clásicos (Gershwin, Porter€) y a los grandes compositores norteamericanos de los últimos 50 años (Ray Charles, Billy Joel, Bob Dylan, Elton John, Paul McCartney...). Sabe pasar fácilmente de un standard de George Gershwin a un clásico contemporáneo de Bob Dylan o a una de sus ingeniosas canciones propias.

Nombrado vocalista masculino estrella emergente por la revista Downbeat, DeSare no desmerece esta distinción: aclamado por crítica y público, ha difundido su renovada y elegante visión de la vieja escuela por clubs de jazz, el Carnegie Hall, Las Vegas y escenarios de todo el mundo, con formaciones reducidas y orquestas sinfónicas. Actúa con alegría contagiosa, sentido del humor y musicalidad robusta; su sonido es romántico y sensual, tiene swing, pero lo que le distingue es su capacidad para escribir material original que suena fresco y a la vez está a la altura del Great American songbook.



50% Holanda 50% España

Desde que Pedro Iturralde grabó sus legendarios discos de Jazz flamenco, ha habido muchas tentativas de aproximación entre los dos estilos, tan alejados en su origen pero tan cercanos en espíritu. Los resultados, como no podía ser de otra manera, han sido variados y discutibles. Hay quien se ha limitado a juntar flamencos y jazzeros y que cada uno hiciera lo suyo, como si trataran de mezclar agua y aceite; otros se han decantado por el lado más cómodo de la rumbita y el flamenquito facilón apto para todo tipo de oídos, pero también ha habido músicos que han tratado de ir más allá, explorando caminos comunes entre ambas vías y tratando de extraer sonoridades que pudieran combinar jazz con flamenco sin traicionar la esencia de ambos estilos (aún a riesgo de tener que soportar la reacción airada de los puristas recalcitrantes de uno y otro bando).

La propuesta del magnífico saxofonista y director de orquesta hispano-holandés Bernard van Rossum era en principio verdaderamente arriesgada. Él conoce bien ambos mundos. Se crió en España escuchando rock, jazz y flamenco, y de esa amalgama ha sabido extraer lo mejor de cada parte, pero trasladarlo a una grabación y en formato de big band, sin una poderosa casa de discos detrás o algún nombre consagrado que facilitara la concreción del proyecto, era un asunto muy comprometido, y la verdad es que ha salido más que airoso del envite, porque discos como su Jaleo holandés son verdaderamente brillantes. Él se encargó de las composiciones, además de ensamblar todo el proyecto, en el que participan una veintena larga de músicos.

Bernard van Rossum ha publicado dos álbumes aclamados por la crítica: Jaleo holandés (2015) y Luz de luna (2017), que llevan la fusión entre el jazz y el flamenco a alturas siderales, y sirven de base a un directo espectacular, algo de lo que nadie podrá extrañarse teniendo en cuenta la trayectoria de David de Jacoba, un cantaor excepcional y del, para muchos, más versátil genio de la armónica del planeta, Antonio Serrano. Ambos fueron miembros de la última banda del gran Paco de Lucía.

La nutrida y espectacular BVR Flamenco Big Band, dirigida por van Rossum, tiene más de 20 músicos: grandes instrumentistas de jazz a los que se suman ilustres invitados como la bailaora mejicana Karen Lugo. Su actuación promete fuego, duende y jaleo a raudales. En 2014 ganó la Meerjazz International Big Band Competition y el Keep an Eye on Jazz Award en 2015. El disco Jaleo holandés fue presentado en la Flamenco Biennale, y siguieron actuaciones en el North Sea Jazz Festival, Bimhuis, Rotterdam International Jazz Festival y Grachten Festival entre otros.

La BVR Flamenco Big Band cuenta con dos versiones en lo que se refiere a su formación: la holandesa y la española. Para la versión española, Bernard van Rossum ha contado con los mejores músicos de Valencia, Alicante y Murcia.