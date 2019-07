Cancelado el concierto de Quique González de esta noche: "Mi voz ha dicho basta"

Quique González, que iba a ofrecer un concierto esta noche en Las Noches del Malecón, se ha visto obligado a cancelar su actuación por motivos de salud y ha asegurado que volverá pronto a Murcia.

"Siento muchísimo tener que cancelar el concierto de esta noche en Murcia. Me hice daño al final del estreno en Torrelavega y la acumulación de cansancio y la infección de los últimos días me hizo llegar al límite ayer en Huercasa. No pude estar al 100% y mi voz ha dicho basta y no puedo estar en plenitud de condiciones. Es la primera vez que suspendo un concierto por este motivo y me siento fatal por todos los que estabais esperando el show en Las Noches Del Malecón. Os prometo que volveremos pronto a Murcia en cuanto nos sea posible para quitarnos este mal sabor de boca. Muchas gracias por la comprensión, os pido disculpas por las molestias que os pueda ocasionar."

A partir del próximo miércoles se llevará a cabo la devolución de las entradas de forma automática si fueran adquiridas online. Las entradas físicas serán devueltas en el mismo punto físico donde fueron compradas.

A pesar de la noticia, la música seguirá esta noche en Las Noches del Malecón. A las 20.30 horas abrirán las puertas y en la zona gastronómica los asistentes podrán disfrutar de dos talentos murcianos como son Fernando Rubio y Alv McMartin.