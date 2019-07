La Mar de Músicas se vuelca con el cine y el arte portugués

10 películas, 7 exposiciones, 2 intervenciones en el centro de la ciudad, 5 encuentros literarios, 7 talleres para niños, 4 conciertos para público familiar son las actividades paralelas del festival de Cartagena



La Mar de Músicas va más allá de los sonidos. A los 46 conciertos que forman parte de la programación musical de La Mar de Músicas cada año una serie de actividades ayudan a comprender la vasta cultura del país invitado, en esta 25 edición, Portugal. Reunidos en las programaciones La Mar de Arte, La Mar de Letras y La Mar de Cine, habrá 7 exposiciones que entre otros recogerá la obra de Pedro Cabrita, Alfredo Jaar o Isidoro Valcárcel Medina, 2 intervenciones en el centro de la ciudad entre las que destaca el proyecto Inside out creado por el artista urbano JR; los encuentros literarios con Dulce María Cardoso, Lidia Jorge, Alfonso Cruz y Gonzalo M. Tavares, y se proyectarán diez películas de cine portugués como Capitanes de abril que estará presentada por su directora, la también cantante y actriz María de Medeiros.

El ciclo que La Mar de Músicas 2019 dedica al cine portugués de los últimos años se centra sobre una cinematografía tan cercana en lo geográfico, como lejana para la mayoría de los espectadores españoles. "Un cine de envidiable vitalidad creativa y de constante y fructífero relevo generacional que no ha pasado por las pantallas españolas salvo algunas excepciones muy aisladas y, por lo general, en circuitos muy minoritarios", declaran fuentes del festival.

A pesar de que es una cinematografía que se ha ganado a pulso el reconocimiento de los más importantes festivales de todo el mundo. Cineastas portugueses como Miguel Gomes y su deslumbrante Tabú, Rita Azevedo, Ivo M. Ferreira, Pedro Costa, José Fonseca o el patriarca Manoel de Oliveira, estarán representados en el ciclo que podrá verse desde el lunes 22 de julio hasta el viernes 26 en el Nuevo Teatro Circo con entrada gratuita. El ciclo incluye también el documental Fados, dirigido por Carlos Saura.

Durante el festival, se dedica un especial reconocimiento a la actriz, directora y cantante María de Medeiros, con la proyección de su largometraje Capitanes de abril (2000). Considerada en la actualidad como la actriz portuguesa con mayor proyección internacional, María de Medeiros debutó como actriz en 1982 bajo la dirección de João César Monteiro en su film Silvestre. Dos años después irrumpe en el cine francés con Paris vu par... vingt ans aprés, iniciando así una brillante trayectoria que se consolida internacionalmente en los noventa gracias a títulos como Henry & June (1990) de Philip Kaufman o Pulp Fiction (1994) de Quentin Tarantino. Su exitosa carrera de actriz se amplió al terreno de la dirección en el año 2000 con Capitanes de Abril, un destacado trabajo que fue seleccionado para el Festival de Cannes.

Ventanas del mundo

La Mar de Letras será, una vez más, un marco para conocer la literatura del país invitado al festival gracias al abanico de invitados y actividades que conforman su programa. Entre las actividades previstas destacan el Curso de Contextualización Literaria de la mano de Filipa Soares, del Instituto Camoes de Madrid, o el curso de Escritura e Imaginación impartido por Gonçalo M. Tavares, cuya obra ha sido publicada en más de 45 países. Pero los auténticos protagonistas de esta programación son los encuentros con cuatro de los escritores portugueses más prestigiosos y galardonados del momento: Lídia Jorge, Afonso Cruz, Gonçalo M. Tavares y Dulce Mª Cardoso. Un año más se celebrará el Curso de Verano de la UPCT, así que además de disfrutar de la programación se podrán obtener créditos.

Entre las exposiciones dedicadas a Portugal destaca Bajo el signo de la luna a cargo del afamado fotógrafo luso Valter Vinagre y que se podrá ver a partir del 18 de julio en el Museo Muralla Bizantina. Este conjunto de 36 fotografías retrata a los participantes de un curioso encuentro que se produce en un territorio desconocido ocupado por una "tribu", una comunidad de "salvajes" pacíficos inmersa en una gran fiesta colectiva.

Otro de los artistas portugueses cuya obra se podrá ver en Cartagena es el joven Andre Vicente Gonçalves, famoso por sus composiciones de ventanas fotografiadas en sus viajes por todo el mundo. Para La Mar de Arte el artista ha creado una composición nueva y única que reúne algunas de las ventanas históricas más bellas de Cartagena, que se podrá ver en el CIM a partir del 15 de julio junto con ejemplos de otras ciudades como Venecia, Viena, París o Amsterdam.

Una memoria fotográfica

El arte urbano, siempre presente en La Mar de Músicas, tiene en esta edición una importante presencia. Entre el 24 y el 28 de julio los graffiteros portugueses Frederico Draw y Rodrigo Contra trabajarán en una obra site-specific creada especialmente para la ciudad de Cartagena, que se suma así a la lista de capitales internacionales en las que estos artistas han trabajado. Otra de las acciones que tendrá lugar en la calle es la participación de Cartagena en el proyecto internacional Inside out, creado por el renombrado artista francés JR; un proyecto de arte urbano para el que se ha solicitado la participación de 25 chicas y 25 chicas de Cartagena, todos de 25 años, la misma edad que cumple el festival.

La presencia del arte, esencial en la filosofía y desarrollo de La Mar de Músicas, ha traído a Cartagena muchos de los grandes nombres internacionales de la historia del arte contemporáneo. Sobre esa idea se compone El poder de las imágenes, una exposición que contextualiza generacionalmente al reconocido artista lisboeta Pedro Cabrita Reis, al tiempo que hace una revisión del festival a través de algunos de los artistas icónicos que han dejado su huella en el tejido cultural de la ciudad en estos 25 años, como son Sophie Calle, Alfredo Jaar, Alberto García Alix o Per Barclay. El poder de las imágenes se podrá visitar en el Palacio Molina a partir del 16 de julio.

La memoria fotográfica del festival se mostrará en una exposición bajo el nombre de "Un festival, una ciudad" que, correrá a cargo de los dos fotógrafos oficiales de La Mar de Músicas: Carlos Gallego y Pablo Sánchez del Valle.. La muestra ofrece una selección de imágenes de los verdaderos protagonistas del festival: sus artistas y músicos, los diferentes escenarios, el ambiente de la ciudad y su público entregado

Pero la celebración no solo incluirá fotografía. Con la exposición Not only, but also (No solo, sino también), en El Batel a partir del 22 de julio, se plantea un recorrido inmersivo por la historia del festival. A través de un mapa sonoro, los asistentes se introducirán en las piezas que componen la exposición y podrán descubrir la gráfica que ha acompañado al festival y escucharán de una forma diferente los sonidos y artistas que han dejado su huella en el festival. También en El Batel se podrá visitar la exposición de carátulas creadas por el artista gráfico Alberto González Arellanos, basándose en las canciones del dúo musical Trending Tropics, que actúan en el festival.