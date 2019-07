Lola Índigo niega haber cancelado su concierto en Las Torres: "Nunca estuvo cerrado"

La cantante Lola Índigo se ha pronunciado sobre el "supuesto concierto" que anunció el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. Una actuación que fue cancelada hace apenas unos días y ha despertado la indignación de algunos de sus fans, que se han quedado con las ganas.



Las Torres de Cotillas comunicó el pasado mes de mayo que la artista ofrecería un concierto gratuito con motivo de sus fiestas patronales el próximo 30 de agosto. A principios de este mes, informaron de que Lola Índigo cancelaba su actuación y que "el Ayuntamiento no tenía ninguna responsabilidad", sino que era "una decisión de la artista".



Este viernes la cantante ha desmentido la versión del municipio con un tuit. "Nunca se cerró, se ve que lo publicaron igualmente", asegura. "Lo que no se puede hacer es decir que el artista ha cancelado sin motivo, dejándome mal ante los fans o asistentes al supuesto concierto", ha añadido.



Para rebajar la tensión y animar a los seguidores que habían quedado decepcionados por no disfrutar de su actuación, Lola Índigo ha recordado en otro tuit que los murcianos podrán verla en concierto el próximo 11 de julio en el concierto de Los 40 en Lo Pagán. "Acho pijo", ha terminado la cantante su aclaración.





He preguntado a mi oficina sobre el supuesto concierto en Murcia y nunca se cerró, se ve q lo publicaron igualmente... lo q no se puede hacer es decir que el artista lo ha cancelado sin motivo, dejandome mal ante los fans o asistentes al supuesto concierto — Lola Indigo (@lolaindigomusic) 5 de julio de 2019