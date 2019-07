Arranca el rodaje de 'Reconciliación', la ganadora de la primera edición de Nuevas Cineastas

Entre sus objetivos se encuentran promover la igualdad de oportunidades de las mujeres en la práctica cinematográfica, en particular entre los talentos emergentes y favorecer la materialización de obras a partir de guiones de calidad elaborados por mujeres cineastas murcianas.

La convocatoria 'Nuevas Cineastas', organizada por el Aula de Cine de la Universidad de Murcia, a través de su Servicio de Cultura, ha iniciado esta semana su rodaje en Murcia después de varias semanas de preproducción. Reconciliación es el proyecto que se encuentra en marcha y será la segunda obra cinematográfica de la ganadora Ana Barceló, tras obtener un accésit en el concurso Creamurcia por su primer cortometraje La culpa. El jurado también ha otorgado sendas menciones a los proyectos de María Jesús Cánovas e Irene Martínez.

"No me puedo sentir más orgullosa de haber ganado este premio con un guion con el que me siento tan comprometida", declaró la realizadora.

'Nuevos Cineastas' es una iniciativa innovadora mediante la cual el proyecto ganador recibe apoyo, medios técnicos y asesoramiento integral para que el guion pueda materializarse en una obra cinematográfica de acabado profesional, según informan fuentes de la institución docente. Entre sus objetivos se encuentran promover la igualdad de oportunidades de las mujeres en la práctica cinematográfica, en particular entre los talentos emergentes y favorecer la materialización de obras a partir de guiones de calidad elaborados por mujeres cineastas murcianas, añaden.

Barceló valora como "una propuesta muy positiva para dar visibilidad a las guionistas y directoras que comienzan en este ámbito y necesitan un impulso respecto a la viabilidad para sus proyectos y visibilidad".

El rodaje ya ha comenzado y abarcará varios días en la ciudad de Murcia. Además de la directora y guionista, el proyecto movilizará directamente al menos a otras diez personas –la mayoría mujeres– directamente vinculadas a la creación audiovisual, entre actrices y técnicos. En este sentido, Barceló señaló que Reconciliación "ha tomado un rumbo muchísimo más rico de lo que esperaba cuando escribí el guión, gracias al equipo tan maravilloso que hemos ido formando. Todo el mundo se está volcando para que el proyecto salga adelante de la manera más profesional posible".

El trabajo será estrenado en Murcia el próximo otoño.