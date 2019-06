Juan López del Toro: "Pretendo que se respete el arte rupestre tan rico que tiene la Región"

Artista. El muleño Juan López del Toro lleva una vez más su pasión por el arte rupestre a una nueva exposición, 'Los primeros pintores', un recorrido por todo el horizonte cultural de la Región de Murcia que se podrá ver hasta el 24 de julio en el Museo Arqueológico de Cehegín.

¿Qué busca con esta exposición?

Lo que pretendo es sacar las pinturas rupestres de sus abrigos, de sus cuevas naturales, para que la gente las vea; entenderlo será un poco más difícil si no tiene cierta preparación, pero sí lo podrán disfrutar. Lo que no se ve no se conoce, aparte de enseñar el arte rupestre –que es riquísimo en nuestra Región–, lo que se trata es que la gente lo respete. Por desgracia hay mucho vándalo y están destrozando muchas de las pinturas. Últimamente en Lorca han destrozado dos abrigos preciosos y los han picoteado, y eso es una verdadera vergüenza. También pretendo que la gente que no puede acceder a los abrigos pueda disfrutar de la pintura. Así la gente podrá ver el rico patrimonio que tenemos, solamente aquí en Murcia tenemos más de 80 estaciones con arte rupestre, la mayor parte de ellas en Moratalla.

Vemos arte de la Región y también de nuestra zona.

Lo que he buscado con esta pequeña muestra es hacer un recorrido por todo el horizonte cultural, es decir, empezando por el paleolítico, hasta llegar al esquemático, para que los visitantes tengan una imagen global de todo lo que se hizo en la prehistoria. Concretamente de Cehegín tenemos imágenes de las Cuevas de las Palomas, del Humo; y la estrella de la exposición he querido que sean las imágenes de la Cueva de las Conchas, también de aquí de Cehegín.

¿Qué técnica se ha utilizado?

Lleva un trabajo muy laborioso, ya que hay que documentar, fotografiar y medir. Una vez que ya tienes todo ese trabajo de campo hecho, lo que se trata es de reproducir lo más fidedignamente posible lo que hay puesto en la piedra. El método que yo he utilizado se llama arqueología experimental, es decir, tratar de hacer lo mismo que ellos hicieron con la diferencia de los años que han pasado. Las reproducciones están realizadas sobre un soporte de pastas moldeables con estuco mezclado, y con óxidos naturales, tal y como ellos lo pintaban. También se puede observar que hay distintas tonalidades de rojo, eso se consigue jugando con tiempos y con temperaturas, obligando al óxido a cambiar de tonalidad.

¿Cuál será el destino de la muestra?

Esta exposición es la segunda vez que está en el museo y faltan muy pocas localidades en la Región de Murcia por donde no haya pasado, evidentemente no tengo ningún problema en llevarla a los municipios que así me lo soliciten. Estoy deseando que la gente pueda ver este tipo de cuadros.

¿De cuántos cuadros consta la exposición completa?

Aquí no está expuesto todo, ya que hay casi 150 cuadros para exponer. Además sería infinito, con los 80 abrigos que tenemos en la Región de Murcia.