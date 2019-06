Beret cierra el cartel de un 40 Playa Pop con protagonismo del fenómeno 'OT'

El concierto tendrá lugar a las 22.00 horas del jueves 11 de julio y será, como siempre, en la explanada de Lo Pagán y de acceso gratuito

Beret ha sido el artista encargado de cerrar el cartel que conforma este año el tradicional concierto 40 Playa Pop que festeja esta radio cada verano en la explanada de Lo Pagán (San Pedro del Pinatar) y que este año tendrá lugar la noche del jueves 11 de julio. Una velada en la que un total de 24 actuaciones se sucederán durante más de cuatro horas de música en una de las mayores concentraciones de artistas a orillas del Mar Menor.

El cantante sevillano se ha sumado, con sus exitosas baladas como Lo siento y Te echo de menos, a una lista de artistas que pisarán el escenario murciano en un concierto en el que el mayor protagonismo lo tendrán, como no podía ser de otra forma, los 'extriunfitos'. Famous, ganador de OT 2018, y Miki y su eurovisiva 'venda' harán saltar a todos los asistentes, que también podrán ver a Raoul, Natalia Lacunza, Ricky Merino, Agoney y Carlos Right. Aunque posiblemente el aclamado fenómeno OT tendrá su plato más fuerte de la noche con la actuación de Lola Índigo, las chicas lideradas por Mimi, primera expulsada de la edición de 2017 que, sin embargo, no ha dejado de triunfar éxito tras éxito desde el rompedor Ya no quiero ná.

Los ex miembros de Auryn David Lafuente y Dani Fernández harán las delicias de los fans de la boyband española más exitosa de los últimos diez años, que en 2016 anunciaron su separación.

Otra de las actuaciones más esperadas de la noche será la de Nil Moliner, que inundará el recinto con su 'buenrrollismo', mientras que el toque más latino lo pondrán los artistas internacionales Mario Bautista, Lalo Ebratt y Rasel.

Maikel Delacalle llevará el hip hop a un concierto para todos los gustos, con un cartel que completan Romy Low, Trapical Minds, Sharlene, Yasiris, Kayl, Diana Ela, Josh Acosta y Carlos Donoso. La sesión de Dj la pondrá Taao Kross.

El concierto, que comenzará a las 22.00 horas y se alargará hasta la madrugada, será como siempre de acceso libre y gratuito. El maestro de ceremonias será de nuevo Tony Aguilar, que hará cantar, bailar y saltar a miles de jóvenes durante las más de cuatro horas que se espera que dure uno de los eventos musicales más esperados del verano en el Mar Menor.

Este año, además, se han programado actividades durante el día en la playa deportiva de Villananitos con voley y fútbol playa, monitores y música.