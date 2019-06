Jazz San Javier 2019: Conciertos del viernes 26 de julio

Niels Lan Doky Trio

Teclas rebosantes de sensibilidad

El periodista Michael Contat define a Niels Lan Doky como «uno de los más convincentes discípulos de Bill Evans, con una muy personal sensibilidad romántica». Su historia musical es impresionante. Ya a los quince años trabajaba con Thad Jones, y, además de su grupo The Doky Brothers con su hermano Chris Mihn Doky, ha tocado con Niels-Henning Orsted Pedersen, John Scofield, Gino Vannelli, Pat Metheny, Joe Henderson, Michael Brecker, Dave Sanborn, Randy Brecker, Ray Brown, Charlie Haden, John McLaughlin, Alvin Queen y otros grandes. Con 37 álbumes como líder, cineasta con dos valiosos documentales dirigidos por él, Between a smile and a tear y Dreaming with open eyes, Niels es uno de los grandes talentos del jazz danés y un orgullo para todos los devotos del jazz de la Unión Europea. Gran amante de la música española y de San Javier, donde lo hemos podido disfrutar dos veces en el Festival de Jazz -en la primera formando parte de la CTI All Stars y en la segunda para presentar el trabajo Return to Denmark - y una ocasión más en el Ciclo Músicas del Alma, es un honor volver a recibir a Niels Lan Doky, uno de los mejores músicos de jazz de Europa, con su fantástico trío.



Maceo Parker

El esperado regreso del dios del funky

Leyenda viva del funk y del soul jazz, el saxofonista y cantante Maceo Parker ha sido uno de los músicos estadounidenses más respetados y queridos en Jazz San Javier desde su histórico primer concierto en nuestro festival el 28 de julio de 2001, en la cuarta edición del mismo. Volvió al escenario de Jazz San Javier en 2003 en la sexta edición y llegó a estar anunciado su regreso el año pasado, lo que se vio frustrado por circunstancias de última hora. Hay, por tanto, muchas ganas de volver a recibir en San Javier a este gigante del funk y del soul. Pieza clave de la inigualable banda de James Brown durante los años 60 (con una serie de aportaciones que más tarde lo convertirían en el músico más sampleado de la historia del hip-hop); el saxofonista fue también artífice junto con George Clinton del heterodoxo y visionario P-Funk. Músico de sello inconfundible en giras históricas de Prince, está embarcado desde inicios de la década de los 90 en una carrera brillante como solista que le ha llevado al templo de los festivales de jazz. De hecho, su propia banda está considerada como «la mejor formación de jazz del planeta». Un regreso muy esperado de un músico legendario que es la esencia viva del funk.