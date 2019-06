Jazz San Javier 2019: Conciertos del jueves 25 de julio

Chick Corea and The Spanish Heart Band

Bombeando pasión latina

Uno de los músicos más premiados y reconocidos, tanto dentro como fuera del mundo del jazz, con más de veinte premios Grammy en su haber (un total 63 nominaciones y 22 galardones), Chick Corea es uno de los pianistas y compositores más brillantes de toda la historia del jazz. Ganador también del premio anual de Jazz San Javier en 2018, Chick Corea nos ofreció con su Akoustic Band un concierto maravilloso, que quedará entre los mejores de toda la historia del Festival. No podíamos dejar pasar la ocasión de ofrecer a los aficionados el proyecto con el que se presenta este año, revisitando My Spanish Heart, su álbum de 1976, uno de los trabajos discográficos que más aplausos le han merecido, toda una referencia que ponía en común el jazz, los sonidos latinos y el flamenco, y con el que rindió homenaje a Paco de Lucía. Con The Spanish Heart Band, el estadounidense ha reunido a grandes figuras, como el madrileño Jorge Pardo, que fue miembro original de la banda del guitarrista de Algeciras y ahora acompaña a Chick Corea al saxo y la flauta, y Niño Josele, un guitarrista marcado por el jazz e hijo de un prestigioso cantaor. Completan la banda la trompeta del también compositor Michael Rodríguez, el trombón y la flauta de Steve Davis, además del bajo del músico cubano Carlitos del Puerto.