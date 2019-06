La película de Garci con Carlos Santos ya tiene cartel y fecha de estreno

El crack cero, una precuela de El crack (1981) dirigida por José Luis Garci y con el murciano Carlos Santos en la piel de un joven Germán Areta, se estrenará en cines el próximo 11 de octubre, según ha anunciado esta tarde la distribuidora Filmax y el propio actor protagonista en su cuenta de Twitter.





OFICIAL: 11 de Octubre, ESTRENO. Qué os parece el cartel? A mí me fascina... https://t.co/upzT14nvH5 — Carlos Santos (@carlos_santos_r) 27 de junio de 2019

Santos como Germán Areta.

Un retorno inesperado

"Con el señor JoseLuisGarci descubrí lo grande que es el cine. Ponerme bajo sus órdenes para tomar el testigo acomo Areta, y rodar la precuela de El crack, es un auténtico regalo", apuntaba el murciano tras dar a conocer que encabezaría el reparto del filme, cargado de caras conocidas.Y es que si Santos retoma el personaje que hizo célebre Alfredo Landa,hará lo propio con El Moro, que en su día interpretó Miguel Rellán. Luisa Gavasa, Pedro Casablanc, Patricia Vico, Raúl Mérida o Macarena Gómez también forman parte del elenco.Por su parte, Garci, ganador de un Oscar por " Volver a empezar" (1982), completa la trilogía de El crack con este filme rodado en blanco y negro y que volverá a sumergir al espectador en los bajos fondos del Madrid de los setenta, retomando la historia del inspector Germán Areta. En 2013 Garci anunció su decisión de no volver a dirigir ni escribir guiones . "Pero de pronto me ocurrió lo que a Bond: never say never again", ha señalado en declaraciones recogidas por Filmax en un comunicado. El director explica que el motivo de su vuelta atrás fue una larga conversación con, viuda de Alfredo Landa, que le animó a cerrar la trilogía.La historia de El crack cero, escrita por el propio Garci junto a, recrea una Gran Vía completamente diferente a la actual. Rodada en Madrid el pasado invierno, la película cuenta con imágenes de archivo que se integran en la cinta, acompañadas por la reconocible banda sonora de, responsable de la música de toda la trilogía.El crack cero es una producción de Nickel Odeon, y cuenta con la participación de TVE, Movistar + y Trece TV. El poster promocional es obra de Miguel Navia: