Roi Méndez: "Las giras con una orquesta son como la mili de la música"

Curtido en el mundo de las orquestas, donde se inició con 17 años, Roi Méndez alcanzó la popularidad gracias a su participación en Operación Triunfo 2017. Ahora, con 25 años, el cantante compostelano se encuentra de gira dando a conocer por toda España su primer disco, Mi lógico desorden –editado por Universal Music Spain–, y la carretera le trae este sábado hasta la Sala REM de Murcia.

Háblenos de Mi lógico desorden, su álbum debut.

Es un disco muy personal. Llevo mucho tiempo preparándolo, casi desde que salí del programa, y refleja mi forma de ver la música, de ver la vida. Creo que muestra cómo soy. Pero es que desde el primer momento me dieron la posibilidad de trabajar el disco como yo quisiera, me dejaron utilizar mi música... Estoy muy agradecido.

El camino no ha sido fácil. Ésta es su primera gira en solitario, pero durante años le dio tiempo a coger 'tablas' tocando en orquestas. ¿Cómo fue aquella época?

Fueron años que me educaron, me formaron. Es como la mili de la música. Cuando empecé, con 17 años, me quejaba por todo, pero al final te vas adaptando y te acaba dando mucha experiencia. Recuerdo que, en la gira de OT, nos decían continuamente que había que estar preparados, y tocábamos un día a la semana, cuando yo, en las orquestas, hacía 130 conciertos al año, y a veces varios días seguidos.

¿Qué prefiere, las salas pequeñas o los grandes escenarios?

Los dos cosas tienen su encanto, pero prefiero estar en sitios en los que pueda tener el control. Los conciertos de OT se me escapaban de las manos, ¡había muchísima gente! Estás mirando a un todo, no ves caras sueltas. Tocar en salas es como volver al origen, como empezar otra vez. Hay un contacto muy directo con el público: puedo bajar del escenario, meterme entre ellos, hablar... Tiene esa magia.

Las plataformas de streaming como Spotify están en auge en el mercado musical, pero hay una resistencia a abandonar los formatos físicos. ¿Cree que se mantendrán?

En un caso como el nuestro, los que salimos de OT, que provoca algo de 'fenómeno fan', públicar algo en físico tiene mucho sentido porque funciona; solo hay que ver las firmas de discos... Yo, personalmente, creo que la venta de formatos físicos ha pasado una época de bajón, y ahora va poco a poco a más. Pero entiendo que depende del artista.

¿Qué suele escuchar?

Siempre fui muy fan del rock clásico, pero ahora estoy en un punto en el que estoy buscando referencias en castellano. Creo que es el momento de ampliar miras, de reinventarme. Pero ya que hablamos del streaming, me gusta buscar en Spotify y dejarme sorprender.

¿No cree que estas plataformas alimentan cierto fenómeno greatest hits [grandes éxitos] y no fomentan el consumo de discos completos?

Sí. Hoy en día todo es muy apurado, casi no hay tiempo de escuchar el disco entero: escuchas el single y cambias. Parece casi de usar y tirar, y te da pena, aunque depende de la gente. Pero los grandes temas nunca pasan de moda.