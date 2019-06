José María Álvarez presenta este viernes la recopilación de sus diarios

El próximo viernes, a las 19.30 horas, en el Museo del Teatro Romano de Cartagena, tendrá lugar la presentación del libro La sombra de la memoria, de José María Álvarez, publicado por Editorial Balduque. El autor estará acompañado por el poeta y editor José Alcaraz.

La sombra de la memoria reúne en 1.036 páginas los cinco diarios que el autor ha escrito hasta la fecha y que abarcan desde 1992 hasta 2015. En concreto, estos son La serpiente de bronce (1992-1993), La lágrima de Ahab (1996-1997), Diario del exilio (2002-2011), ¡Sin prisioneros! (2012-2013) y Seek to know no more (2014-2015).

En palabras del poeta Alfredo Rodríguez, autor del prólogo, sus páginas "configuran una constelación del mundo literario de Álvarez y un impagable ejercicio de memoria". Se trata de un libro misceláneo, una colección de "instantáneas o de momentos, de hallazgos, de rescates literarios, de ciudades hermosas, de viajes inolvidables, de interesantes personajes (reales y literarios), de miradas lúcidas, penetrantes, recuerdos de recuerdos, fragmentos acumulados de un rompecabezas donde se dan cita lo real-real y hasta algunas veces lo imaginario. Y todo con ese lúcido fondo memorialístico y de testimonio de un quehacer literario incansable".

Dice Rodríguez, además, que en sus páginas "brilla el espíritu de independencia, la celebración de la vida, la voluntad de ser sincero con uno mismo, ese viejo espíritu libre alvareziano que se renueva en cada libro. Porque, qué duda cabe, la leyenda que lleva este poeta a su espalda es el precio que ha pagado por ir en dirección contraria, y por vivir como le ha dado la gana. Aquí, en este libro, bien queda todo eso con claridad reflejado".

Poeta, narrador, traductor y ensayista

José María Álvarez (Cartagena, 1942) es poeta, narrador, traductor y ensayista. Licenciado en Filosofía y Letras en la especialidad de Geografía e Historia, su pasión por la literatura y los viajes lo ha convertido en una de las voces más cosmopolitas y libres de nuestra literatura. Destaca en poesía su gran obra central, Museo de cera, que ha ido ampliándose desde la primera edición en 1974 hasta la séptima y última en 2016.

Además, sus traducciones, entre otros, de Kavafis, T. S. Eliot o Shakespeare, han contribuido notablemente en el desarrollo de la poesía española. Su obra en prosa también es extensa y algunas novelas, como La esclava instruida, han disfrutado de repercusión internacional. Multitud de premios y reconocimientos acompañan su incasable y fructífera trayectoria.