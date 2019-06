MurciaaEscena también llama la atención a PP y Cs por olvidarse de la cultura

Si ayer era el Instituto de Gestores Culturales el que mostraba su "perplejidad" ante la "escasa relevancia" que se le ha dado a la política cultural en el acuerdo programático alcanzado por PP y Ciudadanos en la comunidad, hoy ha sido MurciaaEscena la que ha llamado la atención a los representantes populares y naranjas. Y es que la Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la Región ha insistido en que, "de un total de 72 medidas, solo en una, la número 69", se ha ce referencia al sector.

"Es una pena que la cultura sea siempre la eterna castigada. Las artes escénicas no se resumen a la promoción y apoyo de festivales. Van más allá de eso. Son muchas las personas que viven del teatro, del cine, de la música y la danza de nuestra Región", destaca en la nota Óscar Molina, presidente de MurciaaEscena, que pide a PP y Cs "que reconsideren sus medidas en esta materia": "Llevamos años luchando para dignificar la profesión de creadores y artistas murcianos para que ahora nuestro trabajo quede relegado a unas escasas líneas".

En concreto, este es el punto al que tanto la Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la Región como el Instituto de Gestores Culturales hacen referencia en sus respectivos escritos: "Garantizaremos una adecuada recuperación, restauración, protección, conservación y puesta en valor de todo nuestro patrimonio histórico y cultural. Potenciaremos el turismo cultural, religioso y deportivo. Nuestra gestión cultural estará centrada en el objetivo de preservar el patrimonio y las tradiciones que heredamos y en el apoyo a nuestros creadores, reforzando una vida cultural en libertad. Promocionaremos y apoyaremos nuestros festivales de música, teatro, danza, folclore y cine".

Como conclusión, Molina insiste en que "la cultura debe ser tomada como uno de los pilares fundamentales de nuestra economía, considerando las artes escénicas como una marca de nuestra identidad, pues no olvidemos que nuestros espectáculos recorren España con el nombre de Murcia. Una Región que no invierte en Cultura no es una Región que piensa en el futuro y bienestar de sus ciudadanos. Es una Región estancada en el pasado".