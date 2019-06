Manu Tenorio: "Entiendo esta profesión como una carrera de fondo"

Cantante. El artista llega esta noche a las fiestas de Valentín, en Calasparra, para presentar su décimo álbum de estudio, 'Nosotros en la noche', un disco "muy sopesado y con el que me siento muy identificado".

Nosotros en la noche es el título con el que Manu Tenorio da nombre a su décimo álbum de estudio. Compuesto íntegramente por el cantante, su nuevo trabajo nos vuelve a sorprender con baladas desgarradoras con el sello único y personal de Manu Tenorio. Uno de sus temas incluye la colaboración especial del afamado poeta Luis Ramiro.

El videoclip de El roce, segundo single del disco, grabado en el maravilloso entorno del Rompido de Huelva, cuenta con la colaboración especial de Ángela Ponce, modelo española conocida por ser la primera mujer transgénero en convertirse en Miss Universo España y competir en Miss Universo World en 2018.

Manu Tenorio llega esta noche a las fiestas de Valentín, Calasparra (plaza de la Iglesia, 1.00 horas) para presentar este último trabajo, y con él conversamos durante los próximos minutos.



En primer lugar, nos encontramos con este último trabajo, el décimo de su discografía...

Se trata de un disco que tiene diferentes momentos, dependiendo de la canción que decidas escuchar. Es un disco que hemos elaborado y trabajado durante mucho tiempo, muy sopesado y con el que me siento muy identificado. Estoy muy contento y feliz, muy satisfecho, sobre todo con el resultado final.

Se trata de un disco compuesto íntegramente por usted.

Efectivamente. Todas las canciones, tanto letra como música, han sido compuestas por mí, a excepción de una que la letra es de un cantautor y poeta que se llama Luis Ramiro. Leí una letra suya que me emocionó muchísimo y le compuse la música y, al final, decidí ponerla como una canción más del repertorio.

Todo un lujo contar con la colaboración de Ramiro.

Fue todo tan fortuito y circunstancial que lo decidí de manera espontánea, cuando leí aquella letra suya de uno de sus poemas. Cuando le puse la música entendí que tenía que estar en el disco. También está adornado con mi estilo, personalidad y manera de cantar. A él le gustó mucho la idea y creo que hemos hecho un gran tema.

Además, estamos ante un trabajo que técnicamente se ha mimado mucho.

Sobre todo ha sido un disco que se lleva elaborando desde hace mucho tiempo, un trabajo que empecé a componer hace dos años, y se empezó a fraguar de una manera tranquila. Mientras hacíamos los conciertos, paralelamente íbamos buscando huecos para componer, escribir y maquetando temas nuevos. Ha sido un trabajo que ha cogido madurez a lo largo del tiempo y eso se nota en el resultado.

También ha querido contar con Ángela Ponce para el videoclip del segundo single.

La canción de El roce es muy sugerente, con unos tintes muy sensuales, así que teníamos que hacer un vídeo que inspirara ese ambiente, a través de las imágenes teníamos que llevar el mismo calor a la canción. Fue un placer trabajar con ella, es una chica que admiro mucho y ha sido una experiencia fantástica.

Manu, ¿cómo ha vivido su evolución en todos estos años de carrera? Ya ha llovido desde aquella primera edición de Operación Triunfo...

Son muchos años trabajando, entiendo esta profesión como una carrera de fondo, siempre he sido muy constante y muy trabajador. También tomé la decisión de asumir la responsabilidad de hacer lo que yo quería en cada momento, lo cual eso también te acarrea algunas consecuencias no tan favorables. He llevado muchos años trabajando de manera independiente, y ahora vuelvo a hacerlo otra vez, ya que el año pasado lo dejé con Universal tras estar con ellos un tiempo, pero no vi claro el trabajo que estaba haciendo con ellos, así que decidí marcharme. Eso sí, sin ningún mal rollo y sin desavenencias, con Universal he estado muchos años y nos ha ido bien.

Muchos artistas son de la opinión que 'si tú haces todo el trabajo, para qué quieres una discográfica'.

Eso esta bien en el papel, pero tampoco es tan sencillo. Los medios para difundir la música siguen estando capitalizados por las multinacionales, aunque digamos que hoy en día hay otras herramientas, tampoco podemos obviar la realidad. Hay muchas ventanas al público, que al estar capitaneadas por las multinacionales solamente tienen acceso ciertos artistas, así que cuando vas de independiente no te es tan fácil acceder a ellos.

Y ya por último, ¿trabajos en mente?

Ahora mismo, tras la presentación del segundo single, seguimos presentando el disco. Tenemos una gira bastante interesante, así que ahora mismo me toca disfrutar de los resultados y de los conciertos.