Música para el día más largo del año

Mañana, viernes, es 21 de junio. El día más largo y, consecuentemente, la noche más corta del año. Algunos sufren incluso para conciliar el sueño; otros, sienten que el descanso tal vez no haya sido el más placentero. Aunque, ya se sabe, hay algunos a los que la mínima excusa les vale para mantenerse en vela, y más si las horas de sol se comen parte de la noche. Pues bien, todo apunta a que el músico estadounidense Joel Cohen es uno de esos animales nocturnos, pues, aprovechando la coyuntura y su trabajo en Radio France, pensó que, para qué iba a estar dando vueltas en la cama, cuando podía pasarse el solsticio de verano escuchando música. Aquello fue a mediados de los setenta, y tanto éxito tuvo su iniciativa –los Saturnales de la Musique– que, para 1982, ya se estaba celebrando en el país vecino lo que hoy conocemos como la 'Fiesta de la Música', por la que, cada 21 de junio y en diferentes países, se promueve que los músicos salgan a tocar a la calle y se anima a la organización de conciertos gratuitos para que todo el mundo pueda disfrutar de este arte.

Murcia, por supuesto, es una de las ciudades que, desde hace años, se viene sumando a esta celebración con diferentes actividades. De hecho, en la capital del Segura ni siquiera se ha querido esperar hasta mañana, y hoy la música comenzará a sonar en diferentes puntos de la ciudad. Uno de los primeros espacios que se impregnarán con el espíritu de esta festividad es el Jardín de Floridablanca, donde, a partir de las seis de la tarde, la escuela de jazz y música moderna Groove In ofrecerá actuaciones en diferentes formatos, desde el combo al coro, para reivindicar otra de las máximas de este día: todo género es válido. Y, para quienes sigan con ganas de música, a las nueve, en la Iglesia de Santa Eulalia, el ciclo 'Suenan los Órganos en Murcia' cierra su temporada con el concierto Colores por escuchar –de repertorio antiguo y barroco–, a cargo de Luis Cantó y la soprano Pepi Lloret.

Ese será el aperitivo en la capital del Segura, que cuenta para mañana con dos platos fuertes y varios entrantes; y es que el Museo Ramón Gaya, que nunca pierde la oportunidad de programar en la plaza de Santa Catalina una pequeña actuación, abrirá la veda a las siete y media con un concierto de Violonchelo a cargo del Dúo Millos. También la Filmoteca ha querido unirse, a su manera, a esta Fiesta de la Música con la proyección de La tienda de los horrores, de Franz Oz (20.00 horas, entrada gratuita hasta completar aforo), uno de los musicales más particulares de la historia del cine –mezcla comedia y terror– y que destaca, además, por la adaptación que hicieron Alan Menken y Howard Ashman –conocidos por colaborar con Disney en La sirenita, La bella y la bestia y Aladdin– de su banda sonora. Por último, a las nueve y con un coste de 8 euros, el Centro Párraga presentará Mercedes máis eu, un proyecto que nace de la colaboración entre la artista Janet Novas y la compositora Mercedes Peón.

Terminados los entremeses, las dos citas más destacadas del viernes serán la edición número veinte del River Sounds y el concierto titulado La noche más corta. El primero, en la Sala Caballerizas de los Molinos del Río –de ocho de la tarde a once de la noche–, supondrá el regreso de los bullenses Iluminados –pioneros del indie-pop en la Región– para celebrar el treinta aniversario de su debut. Además, las hermanas Espín –todavía a la cabeza de la banda– estarán acompañadas por la banda alcantarillera Sudores de Muerte, que presentarán la antología de sus primeras canciones y seis temas nuevos, así como por los tinerfeños GAF Canary Islands, consolidada banda de vanguardia que ya han despachado cinco impactantes trabajos de psicodelia, jazz cósmico, folk experimental, krautrock o pop minimalista en Foehn.

Por otro lado, en el Auditorio Víctor Villegas tendrá lugar, desde las nueve –y con un precio de entre 10 y 12 euros–, La noche más corta, para la cual se contará con las actuaciones de tres de los artistas regionales más personales del panorama: la cartagenera Mavica y los hermanos murcianos Rey Lobo y Álex Juárez. Estudiante de Performance and Production en el London College of Creative Media, Mavica presentará en el Auditorio Regional su epé debut, Gone; un trabajo con cuatro temas de folk-pop con influencias que van desde Sufjan Stevens hasta Amy Winehouse y Ben Howard. Por su parte, Rey Lobo –alias de Víctor Hernández– hará lo propio con su primer trabajo, Nonduermas, una mezcla de la canción de autor de Silvio Rodríguez y la electrónica sutil de Bon Iver para la que le acompañan Javier Pasquín a los teclados y coros y Alejandro Jiménez a la percusión. Por último, Juárez regresa al Villegas –donde grabó su epé Cinco canciones en directo– para seguir explorando la desnudez lírica e instrumental en la que se ha sumergido tras pasar por varios grupos de rock de la Región.

El postre habría que ir a buscarlo el sábado al Centro Comercial Nueva Condomina, donde la Fnac celebrará una nueva edición de su cita #NiUnMinutoSinMúsica. De apertura a cierre, se sucederán las sesiones de DJ y los conciertos de She Robin (12.00 horas), Blaya (13.00 horas), Austin Slack (16.00 horas), Jesús Peñarubia & Susanne Sommerer (17.30 horas), Zequi (19.00 horas) e In-Pulses (20.30 horas), mientras que a las dos de la tarde se llevará a cabo la grabación del podcast Disquisiciones Malditas y, a las cinco, Antonio P. Larrosa firmará ejemplares de su libro Mike Oldfield. Taurus, escrito junto a José J. Tobal.

Cartagena

En Cartagena tampoco se han querido mantener al margen de esta celebración y mañana, a las diez de la noche, Río Viré ofrecerá un concierto especial en Athenas Club en formato quinteto y junto a La Farándula. Será, además, con entrada gratuita hasta completar aforo, igual que la actuación que tendrá lugar un par de horas antes en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática: de la mano de la soprano Carmen Lorenzo, el violonchelista Ramón Gómez y los hermanos pianistas Pilar y Pedro Valero Abril, en el ARQVA se escucharán algunas de las composiciones más reseñadas de Brahms, Chopin, De Falla, Turina y Tchaikowsky, entre otros; un programa de excepción que abrirá la primera jornada de la Fiesta de la Música en la ciudad trimilenaria.

No obstante, será el sábado cuando se lleve a cabo el grueso del programa –que este año alcanza su quinta edición en Cartagena–, empezando por una original visita guiada a la exposición Arte Urbano. Leyendas Callejeras, en el Museo Regional de Arte Moderno (Muram), donde los visitantes podrán asistir a la actuación de El Puño del Karma y Bboy Due, en una exhibición de rimas y break dance que se ha bautizado como PerroFlowtas Crew (11.30 horas). Además, por la tarde, a las siete, la música llegará al centro de la ciudad con el pasacalles de la sección infantil de Tambores Quillo y, media hora después, en el Icue, tendrá lugar, primero, un taller de 'Música Vivencial' para niños a cargo de Hayat's Chocolate Factory y, después (20.00 horas), otro de Abadá Capoeira Cartagena. A las ocho y media, y como colofón a la jornada diurna, en la Plaza San Sebastián se celebrará un concierto de piano y saxofón protagonizado por María García y Francisco Cánovas. Por cierto, en este mismo espacio se instalará un piano para todo aquel que quiera demostrar su habilidad a las teclas, mientras que en las calles Mayor, Honda y Santa Florentina se habilitarán los tres puntos que este año conforman el 'Eje Musical Libre', espacios disponibles para la actuación –sin inscripción previa– de cualquier persona con un equipo de sonido autónomo y de potencia limitada. Estos espacios estarán disponibles de 19.30 a 22.30 horas.

Por último, dos microfestivales pondrán la guinda al pastel de esta fiesta: por un lado, a las nueve, la música volverá a Athenas Club con las actuaciones gratuitas de Milena Wagner, Guille Solano, Claudia Vergotti, Gekko Farm y Vía de Escape, mientras que en el puerto tendrá lugar la quinta edición del Weekend DJ –a partir de las ocho de la tarde–, que congregará a algunos de los mejores disc-jockeys del país, entre ellos, el popular Toni Aguilar –la voz de los 40 Principales y de Eurovisión–, y Abel Ramos, uno de los más prestigiosos a nivel internacional, así como al ganador del Urban Ct Fest, DJ Trhaser, o el joven productor Salmerón.