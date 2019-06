'Músicas Desencajadas' vuelve con Gabriel Hernández y AA Mamá, entre otros

Gabriel Hernández (c), junto a Rey Lobo y Alex Juárez.

Gabriel Hernández (c), junto a Rey Lobo y Alex Juárez. L. O.

Hace apenas unas semanas terminaba la primera edición del ciclo de conciertos 'Músicas Desencajadas', que tomó el Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo como su sede. En él, una serie de artistas, "difíciles de definir en su conjunto, sin etiquetas, ni conexión aparente", como María de Juan, Marta Soto y Embusteros, mostraron su saber hacer de forma cuidada, cómoda y en horario poco habitual.

Pues bien, Son Buenos acaba de anunciar su segunda temporada, que incluirá nombres como los de Gabriel Hernándes o AA Mamá. "Estilos diferentes, sin complejos; personalidades arrolladoras que van desde la experiencia, a la ilusión del comienzo. Artistas que rememoran actualizando viejos tiempos y artistas que comienzan otros nuevos, que aparentemente no encajan pero que darán lugar a la sorpresa", apuntan sus organizadores.

Gabriel Hernándes, 27 de septiembre

Tras agotar entradas el pasado marzo para el que fue su primer concierto en 35 años, Gabriel Hernández volverá a subirse a un escenario para tocar las canciones de Mayo del 82, la cinta que sus amigos le grabaron en directo hace más de tres décadas y que sirvió como punto y final (ahora, 'y seguido') a su carrera una vez comenzados sus estudios en el psicoanálisis. El cantautor murciano se ha rodeado en esta nueva aventura de sus hijos, Rey Lobo y Álex Juarez, responsables de que esa maqueta haya visto ahora la luz.



AA Mamá, 25 de octubre

AA Mamá es "música de urgencia cantada desde el corazón, con una independencia absoluta de estilo y con un rango de voz de mujer muy personal que revisa la música norteamericana, el rock independiente, la música actual de cantautora, y puede que quizá algo del legado de Cecilia, o del divertido existencialismo cercano de Courtney Barnett, o incluso podría evocar al lado más folk rock de PJ Harvey. Es en definitiva, difícil de definir", señalan desde Son Buenos.

AA Mamá son Carmen Alarcón Villa y Pablo García Sánchez, que ya llamaron la atención de crítica y público con su antigua formación, Estúpido Flanders, y que acaban de grabar un EP en Estudios Neo Music Box de Aranda de Duero, con José Caballero, junto a Víctor Rodríguez Tomás a la batería y teclado y Juan Miguel Martínez Ferrández al bajo. Se trata de cinco canciones agrupadas bajo el título Llama cuando llegues que publicará, de hecho, Son Buenos.

Shica & Gutman, 8 de noviembre

"Shica & Gutman no es el título de una nueva serie de detectives. Es el nombre de un nuevo proyecto, fruto de la exótica y bella unión entre Elsa Rovayo, 'La Shica' (Ceuta, 1976), y Didi Gutman (Buenos Aires, 1968). Ella, cantante y bailarina criada en el mestizaje del flamenco, el rock, el funk y el rap; él, músico, tecladista, compositor y productor, ganador de varios Grammy y conocido por sus incursiones en los géneros de la electrónica y el pop como integrante del grupo Brazilian Girls, Meteoros y Masa. "Canciones como Luz, Adela tiene un cuchillo, La noche y Fondona, ejemplifican la unión entre lo Ibérico y lo Electrónico, además de contener altas dosis de humor, pasión, baile, psicodelia y melancolía, por nombrar solo algunos de los ingredientes que configuran este cocktail explosivo", aseguran sus valedores.



Villanueva & Friends, 12 de diciembre

Villanueva, además de apellido, es el nombre con el que actualmente desarrolla su carrera artística un autor de canciones de rock que no tiene complejos a la hora de vestir sus composiciones y arreglarlas de forma diferente, con elementos de otros estilos aunque guardando siempre un sello personal e independiente que lo sitúan como "uno de los autores españoles más respetados de su generación", llegando sus canciones a ser alabadas públicamente por personajes como Nacho Cano o Isabel Coixet .

Actualmente se encuentra presentando los primeros adelantos de su tercer trabajo, que saldrá publicado en noviembre y que ha sido compuesto en Vigo, y grabado y producido en Murcia por Raúl de Lara, en AMA Estudios. En esta ocasión, Villanueva se rodea de músicos como Jorge Guirao (Second), Edu Martinez (Sidonie), Maikel (Nunatak), Ángel Herranz y Nacho Mata, por lo que no sería de extrañar que alguno de ellos apareciera durante su actuación en este ciclo.