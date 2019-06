Bryan Adams vende el 80% de su aforo en Murcia en menos un mes

La nueva gira de Bryan Adams por España pasará por Murcia el próximo 3 de diciembre y tras agotar prácticamente la mitad de las entradas disponibles en las primeras 24 horas de venta, menos de un mes después ya ha superado el 80% del aforo del Palacio de los Deportes. "Murcia se convierte así en una de las ciudades que mejor acogida está mostrando al artista canadiense", señalan desde la promotora.

Este concierto será la primera fecha de su nueva gira española y la primera vez que actúe en la ciudad, después de que el canadiense sí visitara la Región hace veintidós años después para ofrecer un concierto en San Javier. En esta ocasión, Adams presentará su reciente nuevo disco, Shine a light, el decimocuarto en estudio de su carrera. "Además también recordará grandes éxitos como (Everything I do) I do it for you, Heaven, Summer of '69, Please forgive me o Run to you", informan desde la organización.

Considerado uno de los cantantes y compositores más aclamados del mundo, ha ganado un premio Grammy, ha sido número uno en más de cuarenta países y ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo, todo ello sumado a un potente directo que le han convertido en uno de los mejores cantantes de rock de nuestro tiempo.

Las entradas están a la venta a través de www.compralaentrada.com, www.doctormusic.com y www.entradas.com a un precio que oscila entre los 37 y los 45 euros. El tour cuenta además con otra colaboración entre Bryan Adams y DHL, pues ambos han acordado plantar un árbol por cada entrada vendida para la gira. Esta colaboración nace de la necesidad de "cuidar el planeta tanto como podamos", según afirma el artista.