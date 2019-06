"Queremos ser un grupo que cualquier persona del mundo pueda escuchar"

Esta banda de nueve músicos que no deja de girar por todo el planeta –aseguran que solo les falta el continente africano– será la encargada de apadrinar este viernes a Decembird, Austin Slack y Mez-K en la esperada final del CreaMurcia Pop Rock 2019, que tendrá lugar en el Parque Fofó.

Decembird, el trío indie formado por Mike Navarro, Lola López y Adri Navarro; el jovencísimo guitarrista Austin Slack y la banda de ska-punk Mez-K, se enfrentan este viernes en la final del CreaMurcia en la categoría Pop-Rock, una de las más seguidas del certamen. Y, como cada año, contarán con un padrino; o, más bien, nueve. Hablamos de La Pegatina, que se encargará de dar relumbrón al concurso dentro de una gira cuyo nombre ya sirve para hacerse una idea en cuanto a las intenciones del grupo catalán: La fiesta más grande Tour. Rubén Sierra, cantante y guitarrista de la banda, desvela alguna de las claves de su trayectoria.

Rubén, siendo nueve músicos en el grupo, ¿es fácil llegar a decisiones unánimes?

Siempre trabajamos de forma asamblearia y funcionamos por votaciones: lo que diga la mayoría. Intentamos trabajar en equipo, como un equipo de fútbol: vamos a intentar ganar el partido, dejando los egos y los intereses personales a un lado.

¿Qué ventajas y qué inconvenientes presenta una banda con tantos músicos en sus filas?

Somos nueve en el escenario, pero con el equipo técnico nos movemos catorce personas en las giras. Entre las ventajas están que, al ser muchos, contamos con diversas visiones de las cosas, y también que podemos repartir entre más gente el trabajo y abarcar así un volumen más grande de faena. Inconvenientes: movilizar a tanta gente, y que vivir tantos de la música no es fácil... Además, la toma de decisiones lleva tiempo€ Pero, al final, esto es una aventura, una experiencia que hay que vivirla y cuantos más seamos más nos reiremos.

¿Se ríen mucho?

Nos reímos mucho, disfrutamos mucho, descubrimos muchas cosas€ Si no nos divirtiéramos y nos lo pasáramos bien, esto se acabaría. En el momento en que uno de la banda diga antes de subir que no tiene ganas de tocar, lo nuestro se acabará. En estos quince años no nos ha pasado. El hecho de viajar tanto, descubrir cosas nuevas y meterse en algo nuevo que incita a seguir currando más es lo que hace que la banda siga en todo momento viva.

En 2018 cumplieron 15 años, y llevan más de diez saboreando las mieles del éxito. ¿Acostumbrados ya al olimpo de la música?

No, pero es verdad que estamos recogiendo el fruto del trabajo realizado durante muchos años. Nosotros nos consideramos auténticos currantes. Si te acostumbras a que todo te venga hecho al final se apaga la llama. Intentamos luchar cada concierto y cada disco como el primero.

¿El festival es el hábitat natural de La Pegatina?

Nosotros estamos cómodos tanto en festivales como en salas actuando solos o tocando en la calle, aunque es cierto que a nivel visual somos una banda que en un festival llama mucho la atención. Mucha gente nos descubre en festivales porque la que líamos en el escenario es muy grande y se acuerdan de nosotros.

¿Cómo hay que ir a un concierto de La Pegatina?

Entrenado. Hay que venir con ganas de desconectar, olvidarse de todo, pasárselo bien y con ningún miedo por si solo se saben una canción; aunque la gente no entienda el idioma o no conozca las canciones, se lo puede pasar muy bien. El público forma parte del espectáculo, así que desde el primer minuto intentamos que se una a la banda.

¿En qué lenguas cantan?

En catalán, gallego, castellano, euskera, portugués, inglés, francés, italiano€ Predominan el castellano y el catalán, por el bilingüismo que tenemos en Cataluña, donde vivimos, pero luego tenemos dos componentes de la banda que son franceses, el inglés es la lengua que utilizamos a nivel mundial, yo soy gallego por parte de padre, nos ayudaron a hacer una canción en euskera€

¿Aspira La Pegatina a ser un grupo universal?

Sí. La música no tiene fronteras, así que ponernos barreras nosotros mismos es ponernos piedras en el camino. Queremos ser un grupo que cualquier persona del mundo pueda escuchar. La Pegatina no se pone barreras ni en idiomas, ni en estilos ni en forma de hacer; que fluya todo, porque eso hace que los discos salgan eclécticos, enérgicos y festivos.

¿Ya han actuado en los cinco continentes?

Solo nos falta África. Este año no está en la agenda, pero hay ganas de ir... Ojalá lo hagamos pronto.

¿Qué significó una experiencia como la de 'La PegaChina'?

Fue genial; sobre todo al ser de las pocas bandas festivas de España en saltar a China... Vimos un choque cultural muy grande y también tuvimos que pasar la censura de nuestras letras por el gobierno chino... Con la ayuda de un amigo que vive allí creamos unos perfiles en las redes sociales chinas, como el Renren, el Youku o el Wechat, para darnos a conocer. Pudimos comprobar que, aunque los chinos no supieran qué era La Pegatina, se lo pasaban de puta madre y se cantaban las canciones como podían. En la primera gira estuvimos 14 días compartiendo escenario con una banda de Mongolia llamada Hanggai, por pueblecitos y ciudades del interior, y, dos años después, en 2013, hicimos una gira con más capacidad en los conciertos y recogimos los frutos de la anterior.

¿Se censuró alguna canción?

No, porque en el fondo tampoco somos muy cañeros en ese sentido, no somos una banda política.

Sin ser una banda política, la crítica social está presente en el cancionero del grupo.

Sí. A lo que nos toca de cerca, si surje la posibilidad y la inspiración para una canción, le damos altavoz. La gentrificación, por ejemplo, está reflejada en nuestro último disco.

Como grupo catalán, ¿les preguntan en el extranjero por la situación política de su tierra?

Sí, sobre todo en Argentina, donde nos siguen mucho. La información que les llega es contradictoria... ¡Hay quien piensa que en Cataluña no se puede salir a la calle! El ambiente de crispación a nivel político les interesa sobre todo a los políticos... Y nosotros, si nos preguntan, respondemos, y denunciamos la cultura del miedo.