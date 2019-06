El talento murciano, a escena

Carlos Pinillos dictó catedrá ayer en Murcia. Bailarín principal de la Companhia Nacional de Bailado de Lisboa (CNB), el madrileño está en Murcia invitado por la Asociación de Amigos de la Danza de Murcia, y ayer se enfundó las mallas en el Auditorio Víctor Villegas para repartir conocimiento y experiencia entre un grupo limitado de estudiantes de nivel intermedio de la Región; toda una clase magistral de parte de una estrella como Pinillo, que en 2016 fue reconocido con el prestigioso Premio Positano al Mejor Bailarín.

Ni siquiera la consejera de Cultura, Miriam Guardiola, quiso perderse –en su caso, como público– la lección de Pinillos, y durante algunos minutos siguió la clase para, posteriormente, saludar al profesor y a los aplicados alumnos. «Estas actividades contribuyen a mejorar la formación de los jóvenes bailarines y a dar una mayor visibilidad al trabajo que se realiza en las escuelas y conservatorios de la Región, promocionando también el talento de quienes pondrán nombre al futuro de la danza en Murcia», señaló Guardiola.

No obstante, el trabajo de Pinillos en la ciudad no finalizó ayer, pues la Asociación de Amigos de la Danza de Murcia afronta este fin de semana los días más especiales de la temporada, y Pinillos será parte importante. Y es que esta tarde tendrá lugar la séptima edición de la Gala de Bailarines Murcianos, en la participarán doce jóvenes bailarines y nuevas promesas de la danza de la Región que han sido reconocidos en anteriores ediciones del concurso para jóvenes talentos Tiempo de Danza. La velada, también en el Villegas (20.00 horas), se iniciará con estreno absoluto de Semblanzas, una coreografía encargada por la asociación a Natalia Blanco, profesora del Conservatorio Superior de Danza de Alicante. Antes, no osbtante, se rendirá homenaje a Teresa Souan, directora del Conservatorio de Danza de Murcia, como reconocimiento a su trayectoria profesional.

En la segunda parte, y con la participación de Stella Arauzo, directora artística de la Compañía Antonio Gades, se recuperará en el escenario murciano la adaptación que Gades realizó en 1974 del drama lorquiano Bodas de sangre; un ballet que se ha convertido en un referente de la danza española y que ha sido llevado al escenario por las compañías más prestigiosas del país.

Aquí, Pinillos será un espectador más en el patio de butacas del Auditorio Regional, pero mañana será, precisamente, parte del jurado del XI Premio Tiempo de Danza (20.00 horas), para el que han sido seleccionados 36 aspirantes, jóvenes de entre 12 y 20 años que están cursando estudios de danza clásica, española o contemporánea en la Región. Todos ellos tendrán la oportunidad de subir al escenario y mostrar sus aptitudes artísticas en variaciones y pequeñas piezas, y competirán por lograr alguna de las becas de formación artística que se conceden. Solo lo conseguirán si consiguen convencer, no solo al afamado bailarín, sino a las ya citadas Stella Arauzo y Natalia Blanco, así como por la profesora de la Escuela de Danza y Artes Escénicas Víctor Ullate Miren Rodríguez, que completará el jurado.

Las entradas para la VII Gala de Bailarines Murcianos se pueden adquirir por 15 euros –12 euros para estudiantes de danza y menores de edad– y dan derecho a asistir al XI Premio Tiempo de Danza. Están a la venta en la taquilla del auditorio, en la de la Filmoteca y en Internet.