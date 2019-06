El mundo de la cultura y la política se despiden de Chicho Ibáñez Serrador

Miriam Díaz-Aroca y Silvia Marsó, dos de los rostros más populares del 'Un dos tres', el programa que creó en los años 70 Chicho Ibáñez Serrador, han recordado este viernes muy emocionadas al "jefe", al "maestro" que les enseñó "todo" en la televisión: "era un genio", han coincidido.



El director de cine y televisión español de programas como 'Un dos tres, responda otra vez' o 'Historias para no dormir', ha fallecido este viernes en Madrid a los 83 años de edad.



Díaz-Aroca, que presentó el concurso entre 1991 y 1993 junto a Jordi Estadella, ha explicado que el fallecimiento ha sido "muy rápido e inesperado" porque le ingresaron y en 24 horas se produjo el óbito.



Silvia Marsó, que está en la actualidad en Barcelona trabajando en el Teatro Nacional, ha lamentado no haberse podido despedir de él: "sabía que estaba muy malito pero pasa esto y no te lo puedes creer".



"Supo ver en cada uno de nosotros algo y no solo en las azafatas sino en las artistas, porque él descubrió a Silvia Abascal o a Nina, gente que prácticamente no había empezado", ha rememorado Marsó, que trabajó en el 'Un dos tres' como azafata en 1983 y en 1985.



También han querido mostrar sus condolencias los líderes políticos y otros rostros populares de la cultura española.



El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte de Chicho Ibáñez Serrador, de quien ha subrayado que "sus programas entretuvieron a generaciones y son hoy referencia para la profesión".A través de su cuenta de twitter, Sánchez ha recordado que hace unos meses Ibáñez Serrador recibía el Goya de Honor por su contribución al cine de terror y fantástico.





Por su parte,ha considerado a Ibáñez Serrador como "un genio del cine, maestro de una generación de cineastas y pionero de la televisión".

En esta misma red social,traslada su pésame a la familia, amigos y compañeros de profesión de este "histórico" del cine y la televisión. "Su gran legado permanecerá siempre en la memoria colectiva de millones de españoles", agrega.

Otros políticos han querido sumarse enr de programas como "un, dos, tres, responda otra vez", como el diputado de Ciudadanos por Valencia Toni Cantó, quien define a Ibáñez Serrador como "un gran maestro de la televisión que forma parte de la historia de España".