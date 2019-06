Aitana suelta el 'Spoiler' y ya mira a Murcia

La 'triunfita' se ha rodeado de músicos de renombre como El Guincho y Guille Galván.

Aitana, la artista de mayor éxito comercial surgida del renacido Operación Triunfo, publica este viernes uno de los discos más esperados de la temporada, más que un Spoiler –como reza su título–, una película completa de la «montaña rusa» en la que se ha convertido su vida en el último año y medio. «Quería hacer un disco con mi verdad», explicaba ayer la joven intérprete, coescritora asimismo de los catorce temas que integran su primer elepé, para lo que ha contado con la ayuda de talentos tan diversos como los de El Guincho, Mauricio Rengifo 'Cali', Morat o Guille Galván, miembro de Vetusta Morla.

De la suma resulta un disco variado que sale hoy a la venta, que será llevado al directo por primera vez el próximo 22 de junio en la Plaza de Toros de Murcia y en el que destacan, por un lado, baladas como Con la miel en los labios y, sobre todo, los temas rítmicos, fusiones que tienen el pop como denominador común, pero en las que se escuchan retazos de dancehall e incluso bolero (Nada sale mal), urbano latino (Teléfono) o toques indies (Cristal).

Coescrita junto a Galván –como Barro y hielo–, en este último tema recupera la línea de empoderamiento de la mujer que ya la convirtió en símbolo de la lucha feminista como intérprete de Lo malo en un dúo con Ana Guerra. «Me considero una feminista que está agrandando sus valores y que cada vez entiende más lo que conlleva el feminismo», subraya Aitana a este respecto, antes de destacar que «un cantante tiene ese poder de dar cosas».

Sorprende que no esté en la selección final del álbum precisamente Lo malo, la canción más vendida en España en 2018. «Tuvo su momento y me trajo mucha felicidad, pero es un tema que no solo es mío, también de Ana», esgrime la artista, justo antes de hablar de otra colaboración con una excompañera de OT que podría dar buenos frutos. Se trata de la sinuosa Me quedo, cuyo videoclip verá la luz «muy poco después de la salida del disco» y que ha sido grabada junto a Lola Índigo y producida por El Guincho y Alizzz, responsables de los últimos éxitos de Rosalía y C. Tangana. «Hacía tiempo que le dábamos vueltas, no sabía cuál sería el momento idóneo para lanzarlo y es de lo último que hemos terminado para el álbum», revela Aitana sobre este tema con grandes posibilidades de convertirse en otro éxito para ella, pero que es uno de los motivos de que se retrasara el lanzamiento de Spoiler (Universal Music).

Y es que el disco llegará seis meses después de la publicación de Tráiler, un epé con cinco canciones que también se encuentran incluidas en este nuevo álbum y que, habida cuenta del tirón comercial de Aitana, muchos vieron como una jugada de su discográfica para llegar a las tiendas en pleno apogeo de ventas navideñas. «No fue así. Yo tenía muchas ganas de sacar música. La gente preguntaba y preguntaba y tenía esos cortes en un cajón. Pero ya avisé de que era solo un adelanto», precisa la artista ante este punto.

Convertida en foco de la prensa rosa, con su vida sentimental expuesta entre sus páginas, no es raro que cada una de las canciones con trasfondo sentimental que publica sea leída en forma de relato autobiográfico. «Eso no me hace sentir pudor al escribirlas, porque lo que quiero es que cada persona se las lleve a su terreno», asegura Aitana, que piensa seguir componiendo en los próximos meses. Este Spoiler, de hecho, no será lo último que veamos de ella, ya que fuera del disco seguirá lanzando el fruto de su trabajo junto a otros artistas como Dani Martín, Vanesa Martín o Sebastián Yatra, así como una colaboración en inglés que será editada como sencillo, sin revelar de momento la identidad de su partenaire.

Pero, seguramente, antes de todo eso, sus fans murcianos podrán disfrutar de Aitana en la primera parada de su primera gira en solitario. Al del 22 de junio en la Plaza de Toros de la capital del Segura le seguirá los de Ourense (29 de junio, Explanada Expourense), Palma de Mallorca (6 de julio, Son Fusteret) y A Coruña (13 de julio, Coliseum), con una parada especial el 31 de julio en el Teatro Real de Madrid como parte del Universal Music Festival. El caso es que el Spoiler ya ha sido revelado y Murcia será la primera ciudad que se 'coma' las palabras de Aitana Ocaña.