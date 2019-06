Doce bandas compiten por los tres billetes que llevan a la final del CreaMurcia

El CreaMurcia comienza mañana sus semifinales para seleccionar a las mejores bandas jóvenes del municipio en la categoría de Pop-Rock. Doce grupos, de entre las cuarenta bandas presentadas, buscan su hueco en la final en tres noches de conciertos (jueves, viernes y sábado, a partir de las 22.00 horas) en Garaje Beat Club, con entrada libre hasta completar aforo.

The Wrong Way, Old Coin, Farfett y Austin Slack (jueves 6 de junio); Yaz Veh, Mez-K, Planeta Tortuga e In-Pulses (viernes 7), y Enana Roja, Funicular, Decembird y Viva Honduras (sábado 8) son los aspirantes, las bandas que intentarán convencer al jurado de esta edición -presidido por la concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios, Rebeca Pérez, Ángel Sopena, Claudia Orellana, Angie Capel, Miguel Tebar y Juan Albadalejo como secretario- para alzarse con uno de los tres billetes que dan acceso a la última fase del certamen municipal.



La Pegatina espera

Y es que solo tres grupos pasarán a la final, que tendrá lugar el viernes 14 de junio en el Auditorio Parque Fofó, contando además con la actuación de La Pegatina. Los catalanes, con un concierto en eléctrico y con toda la banda, pondrán el colofón a la noche con una oda a la fiesta, la energía, la diversión y el baile.

"Espectáculo y adrenalina hasta el éxtasis. Nunca se cansan de repartir alegría y locura allá por donde pasan. Se les ha visto por más de 30 países (México, Argentina, Ecuador, Uruguay, China, Japón, Canadá y gran parte de Europa) y superando los 1.100 conciertos en tan sólo quince años de existencia", añaden los organizadores del concierto.

Su estilo es variado: pasan del merengue a la rumba o al ska con gran facilidad para acabar enloqueciendo a la gente con punk gitano o, simplemente, cánticos hooligans. Versátiles y anaeróbicos, La Pegatina ya ha editado seis discos, un documental e incluso un videojuego.

Las entradas tendrán un precio de 10 euros y ya están a la venta en Compralaentrada.com y todos sus puntos físicos.