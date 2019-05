El cine personal de Robert Frank inunda la Sala Negra del Puertas de Castilla

La Sala Negra del Puertas de Castilla acoge a partir de esta tarde y hasta el próximo 7 de julio tres de las piezas más extrañas del fotógrafo y cineasta Robert Frank, realizadas en la década de los setenta. En concreto, los visitantes podrán disfrutar de About me: a musical (1971), S-8 Stones Footage from Exile on Main St. (1971) y Keep Busy (1975), tres cintas de duración reducida –entre ocho y 44 minutos– que se reproducirán en formato instalación.

En esta selección el autor abarca diferentes formatos que van del cine directo o pseudo documental, hasta la road-movie o el diario personal, que facilita un análisis más detallado de la decisiva influencia que el cine ejerció en los aspectos narrativos y secuenciales de su fotografía. En las películas desarrolla y radicaliza los intereses iniciados en su trabajo fotográfico, entre los que se encuentra la reflexión sobre el propio acto creativo, la contaminación entre los aspectos temporales y espaciales que le ofrecen ambos medios, la fotografía y el cine, la dicotomía entre realidad y ficción o el análisis sobre la relación entre el recuerdo, el lenguaje y las imágenes.