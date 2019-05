Óscar Molina: "Recortar en Cultura es recortar en crecimiento"

El pasado mes de octubre, la actriz Esperanza Clares anunciaba el fin de su etapa como presidenta de la asociación; siete meses después, ya tiene sucesor: un joven blanqueño, hasta ahora vocal en su junta directiva, y codirector de JO! Producciones. El apoyo a su candidatura ha sido unánime.

Licenciado en Dirección Escénica y Dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia y codirector desde 2015 de la compañía JO! Producciones, el blanqueño Óscar Molina (1983) es, desde el pasado martes, el nuevo director de MurciaaEscena, la Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la Región. Lo es en sustitución de Esperanza Clares, que el pasado mes de octubre anunciaba su adiós tras cuatro años en el cargo. Molina, que hasta ahora era vocal de la junta directiva, afronta esta nueva etapa con «ilusión, esperanza y una sonrisa», pero también con el objetivo de terminar el trabajo iniciado por su predecesora: sacar a Murcia de la cola nacional en inversión con respecto a las artes escénicas.

P ¿Emocionado, nervioso, esperanzado...? ¿Cómo se siente?

R Bueno, de todo un poco [Ríe]. Pero, sobre todo, ilusionado, y muy contento de poder trabajar por las artes escénicas de la Región. Piensa también que para mí es un cambio tranquilo porque yo ya estaba en la junta directiva de Esperanza Clares como vocal y que si ahora que se retira le cojo el testigo es porque vengo con ganas; si no, no me hubiera presentado.

P Además, ha sido elegido por unanimidad, lo que entiendo es también un gran espaldarazo para alguien que empieza.

R La verdad es que sí. Me he sentido súper arropado y querido por todos mis compañeros de MurciaaEscena, pero también por el sector en general. He recibido muchas llamadas, mensajes de apoyo... ¡También de algún concejal! Espero que a partir del lunes también quieran recibirme... [Risas].

P Como decía, sustituye a Esperanza Clares, que, en dos etapas, ha acumulado siete años al frente de la asociación. ¿Cómo valora el trabajo de su predecesora?

R Mira, yo, personalmente, solo le puedo dar las gracias. Ojalá cualquiera que llegue nuevo a un cargo tenga la suerte de tener una predecesora como la que he tenido yo, que ha dejado una asociación hiperunida –no solo por dentro, sino también con las otras cuatro agrupaciones [la Unión de Actores y Actrices de la Región de Murcia, la Asociación de Dramaturgos de la Región de Murcia y la Asociación de Directores de Escena Profesionales de la Región]–; una asociación con un Plan Estratégico ya en marcha para toda la Región y para todo el sector; una asociación, como te digo, maravillosa y saneada en todos los aspectos, con las líneas marcadas para saber por dónde tenemos que continuar. También nosotros vamos a aportar seguro alguna cosita nueva, claro, pero esta semana ha pasado muy rápido... Hemos tenido un montón de actos y será ya la semana que viene cuando nos reunamos la junta directiva para establecer las líneas de trabajo de cara a los próximos dos años.

P ¿Le ha dado algún consejo para afrontar esta nueva etapa?

R Me ha dado muchos ánimos porque es verdad que es un cargo que puede quemar mucho... Hay que torear muchos marrones, pero no soy una persona que decaiga: creo en el diálogo y en que, como le decía a mi junta el otro día –y por mucho que hayamos pasado estos años–, si damos amor, el mundo nos devolverá amor.

P También le iba a preguntar si llega con afán continuista o rupturista, pero lo ha dejado claro...

R Nosotros somos una asociación de consenso. Al final, lo que pretendemos es velar por los intereses de las productoras, pero también de las compañías, de los actores y, en general, de las artes escénicas. Entonces, las líneas de trabajo que manejamos no se marcan de un año para otro; el Plan Estratégico del que te hablaba, por ejemplo, es de cara a ocho o diez años para conseguir que Murcia deje de estar a la cola de España en inversión, y más siendo una región tan creativa como esta... Mira, yo paso la mitad de la semana en Madrid y la otra mitad en Murcia, y no paro de ver a actores, directores y gente de aquí en todos sitios; ¡no hay montaje en la Gran Vía que no tenga a alguien de Murcia!, y eso es maravilloso. Con toda esta materia prima, no puede ser que estemos así... Pero los políticos no se han dado cuenta de la importancia que tiene la Cultura: nos asocian al ocio, cuando, junto con la Sanidad y la Educación, somos uno de los tres pilares de nuestra sociedad; y recortar en ellos es recortar en crecimiento.

P Decía Esperanza Clares que, con su salida, se cierra un periodo de «sombras» –sobre todo en alusión a las consecuencias que ha tenido la crisis económica en el sector– y de «luces», especialmente por las ayudas que se han conseguido reactivar. ¿Alguna medida o línea maestra para perpetuar esas luces? ¿Cuáles son los pilares de su programa?

R Bueno, de entrada ya hemos conseguido dar un gran paso –aunque todavía sea pequeño en cantidad–, que es recuperar el circuito de las artes de la Región de Murcia. Era hiper-mega-importante tener un circuito profesional; no podíamos seguir con el Plan Escena, que al final era simplemente un dinerito para contratar una o dos producciones por ayuntamiento al semestre... Ahora ya sabemos que, venga quien venga, sea quien sea el que a partir de la semana que viene se siente en la Casa Díaz Cassou, tiene que llevar esta medida a cabo, puesto que ya está en el BORM y en los presupuestos. El circuito arrancará con 400.000 euros para poder programar –con compañías de aquí y de fuera– y el objetivo es que también podamos reactivar algunos teatros que hemos tenido vacíos o casi vacíos durante años, solo con teatro aficionado, bandas de música o muestras finales, pero sin programación cultural real. Por otro lado, también se han conseguido unas pequeñas ayudas a la producción para que las compañías de la Región puedan ser competitivas con las del resto de España, ya que hasta ahora estábamos produciendo única y exclusivamente con capital privado. Mi lucha a partir del lunes será que en los próximos presupuestos la partida destinada a estas ayudas sea mayor y que el circuito en 2020 sea más grande. Aparte de eso, también tenemos que arrancar con la tercera edición de los Premios Azahar y las jornadas de las artes escénicas y seguir luchando para mantener al sector cohesionado. Hay alguna cosa más, pero me la guardo hasta que lo discutamos con la junta.

P Imagino entonces que estarán muy pendientes de lo que ocurra en las elecciones. ¿Tienen pensado reunirse con el/la consejera que ocupe el liderazgo de Cultura? ¿Qué le van a pedir?

R El mismo día después del nombramiento estaremos llamando para pedir una reunión con el consejero o la consejera y los concejales de turno, puedes estar seguro. Y lo que les pediría es, simplemente, sensatez; que no utilicen la cultura como una asignatura 'maría', que la persona que se siente en el cargo sepa que la cultura es importante y que no es solo un instrumento de 'propaganda' para cumplir con aquello de: «Al pueblo, pan y circo». En definitiva, que se lo tomen en serio, que se reactiven las campañas escolares y juveniles, que luchemos juntos para la recuperación del publico..., incluso que piense en la Región como una 'capital cultural' y en las posibilidades del turismo cultural. Mira, igual así conseguimos que vuelvan los artistas y creadores que se han tenido que ir para buscarse la vida fuera.