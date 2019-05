Salva Espín sigue dando de qué hablar en La Resistencia de David Broncano

Tras la visita del 'huracán Espín' por La Resistencia con motivo del lanzamiento de la edición limitada del cómic de Deadpool con personajes del programa de David Broncano, que se vendió con LA OPINIÓN, el dibujante murciano sigue dando de qué hablar.

Días más tarde de la entrevista, el presentador y sus compañeros aún dedicaron algunos minutos de pantalla a repasar momentos de la visita del dibujante murciano que pasaron desapercibidos ante las cámaras.

Salva Espín se convirtió en uno de los invitados al programa más populares cuando en 2018 visitó a Broncano y sorprendió a todos con su desparpajo, su espontaneidad y su particular sentido del humor. Se metió al presentador y al público en el bolsillo.

Tal es así, que cuando La Resistencia anunció, a través de redes sociales, la semana pasada que Salva Espín volvía al programa, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar ya que muchos usuarios y seguidores del programa lo recordaban y estaban deseando volverlo a ver en el plató.

El dibujante murciano volvió a hacerse con el público el viernes pasado en La Resistencia, donde presentó su último cómic, que se agotó a las pocas horas, bromeó e hizo reír a los asistentes.

Este lunes en La Resistencia volvieron a hacer un repaso de la visita de Salva Espín y desvelaron en su sección 'Entresijos' que, si ya en 2018 había acaparado la conversación, sorprendiendo al 'incallable' David Broncano, el pasado viernes se superó con creces, ya que David Broncano habló tan solo 8 minutos de la entrevista.

También confesaron que guardan un sketch del murciano para emitirlo más adelante e hicieron públicas las imágenes de plató que los espectadores no pudieron ver desde sus casas después de que Salva Espín besara a su pareja tras decir que 'si besas a esa persona especial y no tienes que recolocarte el paquete luego, no es la persona adecuada'.



Tras su segunda visita por La Resistencia y las reacciones del público durante la entrevista, se puede decir con seguridad que Salva Espín se ha ganado al público a golpe de carcajada.