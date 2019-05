Bryan Adams actuará por primera vez en Murcia a finales de año

La nueva gira de Bryan Adams por España también pasará por Murcia. Además de por Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao, también actuará en el Palacio de los Deportes de Murcia el 3 de diciembre. Será la primera vez que el canadiense, que ya visitó hace veintidós años la Región -concretamente San Javier- actúe en la capital del Segura.

El pasado verano, el ex director general y deportivo del Real Murcia Toni Hernández ya anunció que Adams, además del británico Elton John, actuaría en Murcia, aunque lo hizo refiriéndose al Estadio Nueva Condomina como recinto en relación a un acuerdo firmado entre el club y la productora musical LiveNation.

En cualquier caso, Bryan Adams presentará su reciente nuevo disco, Shine a light -el decimocuarto en estudio de su carrera- en la ciudad, en el que ya es uno de los conciertos destacados del calendario musical de la Región. Además, en esta nueva gira el canadiense también se encargará de recordar sus grandes éxitos, para gozo de sus fans.

Considerado uno de los cantantes y compositores más aclamados del mundo, es conocido por éxitos como (Everything I do) I do It for you, Heaven, Summer Of '69, Please forgive me, Run to you o su colaboración con Rod Stewart y Sting en All for love. El artista canadiense, ganador de un premio Grammy, ha sido número uno en más de 40 países y ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo. Todo ello, sumado a su potente directo, lo han convertido en uno de los mejores cantantes de rock de nuestro tiempo.

Las entradas se podrán adquirir desde las 10.00 horas del jueves 23 de mayo a través de las plataformas de venta de Compralaentrada.com, Doctormusic.com y Entradas.com. El precio oscilará entre los 37 y los 45 euros.

El tour cuenta además con otra colaboración entre Bryan Adams y DHL, pues ambos han acordado plantar un árbol por cada entrada vendida para la gira. "Esta colaboración nace de la necesidad de cuidar el planeta tanto como podamos", según afirma el artista.