Viva Suecia, Fuel Fandango y Le Boom tocarán en el B-Side 2019

Hace ya catorce ediciones que Molina de Segura se sumó a la 'Cara B' de la música en vivo. En este tiempo, el B-Side se ha convertido para el municipio en algo más que un festival; es la cita cultural que tanto los residentes de Molina como los miles de visitantes que acuden cada año esperan con anhelo para despedir las últimas noches de verano, en esta ocasión, el 6 y 7 de septiembre.

Por sus escenarios han pasado algunos de los artistas más influyentes del panorama indie nacional como Los Planetas, Love of Lesbian, Fangoria, Lori Meyers, Izal, Sidonie, León Benavente, Neuman, Second, Supersubmarina y Vetusta Morla, entre otros muchos, y también algunas bandas internacionales –como Monarchy–, una constante ésta que, como no podía ser de otra manera, tampoco faltará en esta nueva edición, que se presentó ayer en la fábrica de Estrella de Levante en Murcia.

En concreto, los irlandeses Le Boom (Chris Leech y Aimie Mallon), un enérgico dúo que se mueve entre el electro, el indie, el house y el pop, actuarán este año en el Polideportivo El Romeral poniendo la nota de color a un festival que encabezan dos viejos conocidos del público murciano: Fuel Fandango y Viva Suecia. Ni la pareja formada por el producto Alejandro Acosta y la neocantaora Nita ni la banda liderada por Rafa Val necesitan presentación, siendo, los primeros, uno de los grupos más innovadores del pop nacional durante la última década –con su particular fusión flamenco-coplera con electrónica y música negra– y, los murcianos, toda una referencia, no solo de la prolífica escena regional, sino del indie en nuestro país.

Pero el cartel guarda muchos más nombres. El reggae, dub y trip-hop de los navarros Iseo & Dodosound, el rock de los vizcaínos Shinova y dos promesas de la escena alternativa nacional como Alice Wonder y The Invaders completan la convocatoria de El Romeral. No obstante, el B-Side va más alla.

Y es que la organización apuesta por un festival « family friendly» repleto de actividades paralelas para b-siders de todas las edades. Para calentar el ambiente, en el 'Pre B-Side' actuarán Nixon, Tu Otra Bonita, Yo Diablo y Meteörik; en el 'B-Side Tapas' se disfrutaran bandas como Oh Brother –que animaron la presentación en Estrella de Levante–, Siberia, Resonante, la DJ Carrie Palmer, Pastore, Fantabulosa, McCroskey, Decembird, Carmesí y Sedo DJ, y el 'Baby B-Side', que llegará con actividades para divertir a los más pequeños de la casa.