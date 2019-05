Salva Espín: "La mejor manera de asegurarse el último cómic de Deadpool es tirar del primo o del amigo de Murcia"

El dibujante murciano Salva Espín ha revolucionado a los seguidores de Deadpool con el lanzamiento de su último cómic, una edición limitada que reúne entre sus páginas al equipo de David Broncano en La Resistencia.



Precisamente fue anoche en el plató del programa de Broncano donde Salva Espín dio la noticia de la salida de este ejemplar tan particular. Además, explicó que este sábado los fans del antihéroe de Marvel podrán adquirir uno de los cómics al comprar La Opinión de Murcia a un precio especial de lanzamiento de 5,95 euros, hasta agotar las existencias de los 2.000 ejemplares de esta edición especial.



Salva Espín ha reconocido este viernes que, desde que anunció la salida del nuevo cómic ha recibido "muchos mensajes a través de redes sociales y llamadas de las tiendas, que han guardado el secreto hasta que ha estado todo listo". "A muchas tiendas ya se les han agotado las reservas", ha explicado.



"Al ser una edición limitada no hay para todo el mundo, por lo que he selecccionado tiendas de confianza, con las que he trabajado otras veces para que se extienda por toda España", ha detallado.







Ante la avalancha de peticiones de distintos puntos de España como Palma de Mallorca, Granada o Barcelona, Salva Espín ha explicado que, para la gente de fuera de la Región, "la mejor manera de asegurarse el cómic es tirar del primo o del amigo de Murcia".



"Espero que la gente se anime a ir a los quioscos este sábado, que al final es el lugar primigenio donde se vendían los cómics y es una forma bonita de volver al origen", ha manifestado.



No obstante, Salva Espín ha confesado que se ha reservado algunos ejemplares para poder llevar a los próximos eventos a los que acuda y así poder firmarlos a los seguidores de Deadpool, como



Hola! ???????Gracias a tod@s por la maravillosa recepción del cómic de Deadpool Edición Especial con portada dedicada a laresistenciacero



A partir de mañana, sábado 18 de mayo, lo podréis encontrar en los siguientes€ https://t.co/AJA2GPyXVz — Salva Espin (@SalvaEspin) 17 de mayo de 2019



es la que tiene la mayor cantidad de cómics para distribuir, por lo que en una semana más o menos todo el mundo disfrutará", ha asegurado.