Jesús Martínez: "Cada uno crea su propia imagen de García Lorca; yo intento transmitir la mía"

El actor caravaqueño Jesús Martínez ultima los detalles de la presentación de su nuevo trabajo, "Federico García Lorca, poeta del alma, una obra que presenta mañana sábado a las 21.30 horas en el patio del claustro del Convento de San Francisco. El texto representa las últimas horas del poeta y supone, según el intérprete, un recorrido por sus últimos pensamientos, acompañados por la magia de la música y la danza. Se trata de una idea original de Juan Antonio Cánovas.

En primer lugar, ¿qué nos vamos a encontrar en este nuevo trabajo?

Nos encontramos muchas emociones que vamos a compartir a través de la poesía de Federico García Lorca y de otros autores. Además, es una representación que contará con música en directo y danza. Este trabajo habla de las últimas horas del poeta antes de ser fusilado, cuando fue encerrado en el caserón. Hacemos un repaso de su vida a través de su poesía, con esa angustia de alguien que sabe que va a morir y esa incredulidad de no entender el por qué. Intentamos transmitir muchas emociones a través de la poesía y la música.

Se trata de un texto original de Juan Antonio Cánovas.

Sí, él fue quien tuvo la idea hace bastante tiempo, y un día me preguntó si yo querría hacer este montaje con él; me pareció un proyecto muy interesante. Ha estado un tiempo en el aire por diferentes circunstancias, pero el sábado verá la luz en Mula. Espero que la gente que acuda al Convento de San Francisco salga de allí con una serie de emociones y sensaciones que le impacten, que al final es de lo que trata el teatro, de trasmitir vivencias y experiencias y que la gente lo disfrute.

¿Quién te acompaña, tanto en la música como en la danza?

Pues estará a la guitarra el propio Juan Antonio Cánovas, que además ha dirigido todo el apartado musical con temas de García Lorca y obra compuesta por él. Al piano estará Luis Cantó, al violín Laura Cánovas y, luego, en la danza estará Remedios Soriano, una gran bailarina.

¿Cómo ha sido preparar a un autor como Lorca?

Es complicado, sobre todo al ser un personaje tan universal; estamos hablando del poeta más leído del mundo... Tratar de ponerse en la piel de alguien que en esos momentos sufrió tanto se hace muy complicado a la hora de transmitir todo eso que sintió al público... Creo que, sobre García Lorca, cada uno nos hemos creado nuestra propia imagen del poeta, de la persona; yo trato de transmitir como yo le veo, y luego podré coincidir con unas personas y con otras no. Pero bueno... Todo este proceso, por supuesto, ha requerido de mucha documentación: documentales sobre su vida, textos, artículos...

La estrenáis coincidiendo con la Noche de los Museos. ¿Por dónde siguen las presentaciones?

Si todo va bien espero hacerla en Caravaca en julio, y luego tengo algunos sitios pendientes, y esperamos que poco a poco vayan saliendo más. También esperamos estar en algunos circuitos de teatro fuera de Murcia.

Jesús, ¿qué momento pasa actualmente el mundo del teatro?

Lo primero es que es complicado arrastrar al público al teatro. Muchas veces la gente te pide que le hagas algo y esperan que lo hagas gratis; no entienden que este mundo lleva tras de sí un trabajo, una dedicación y muchas horas, y todo eso tiene que tener una recompensa. Además, si no lo hacemos así, al final la gente no valorará lo que hacemos.