Broncano: "Los cómicos percibimos un gran gusto por la comedia en Murcia"

Una de las entrevistas más reproducidas de La Resistencia tuvo acento murciano: la de Salva Espín. Ahora, el dibujante de Marvel ha regresado al programa para presentar un cómic especial de Deadpool con el propio Broncano, Castella y La Opinión.

Anoche, David Broncano se enfrentó de nuevo a un torbellino. El sofá de La Resistencia (#0, de Movistar+) volvió a acoger al murciano Salva Espín, dibujante de la todopoderosa editorial Marvel, que entró así por la puerta grande en ese selecto club de invitados que pueden presumir de haber repetido en el programa de moda de la televisión (y YouTube); consejo a la dirección: id pensando en preparar una tarjeta platino como la de El hormiguero para nuestro compatriota.

El caso es que Salva no defraudó, como era de esperar, pero además presentó una edición de un cómic de Deadpool –su personaje fetiche– con una portada muy especial. En ella, el antihéroe bocachancla irrumpe frente al Teatro Arlequín de Madrid –el que acoge de lunes a jueves a Broncano y los suyos– para sorpresa de Grison, Jorge Ponce, Ricardo Castella y algún que otro colaborador de excepción.

Evidentemente, el presentador jienense también aparece en la estampa, y lo hace leyendo un periódico: LA OPINIÓN, que mañana sábado ofrecerá en exclusiva para los fans de Deadpool este número para coleccionistas. Precisamente, este diario tuvo la oportunidad de hablar con el presentador a raíz de esta publicación horas antes de recibir, de nuevo, al murciano, y aunque sabía lo que Espín se traía entre manos, todavía no había querido ver el dibujo.



Mira si Salva salió encantado de la entrevista que le hiciste en La Resistencia que os ha metido –a vosotros y a nosotros– en un cómic de Deadpool. No sé si has tenido ya la oportunidad de ver la portada...

Pues me pasaron un boceto cuando empezó a prepararla, pero, la verdad, no quise ver mucho. De todas formas, todo lo que haga Salva es... como lo que dice el Ministerio de Defensa: hay que respetarlo y punto.

¿Y tienes alguna expectativa al respeto? ¿Qué esperas? Siendo Salva... algo muy loco, ¿no?

Sí, sí, eso seguro. Pues... no lo sé, pero una buena mezcla. Sé que salimos, que estamos con Deadpool, pero no sé por dónde nos va a sacar... Pero, ya te digo, prefiero no tener expectativas, quiero recibirla como un niño que ve la nieve por primera vez.

Por cierto, a lo tonto lleváis ya unos cuantos programas y creo que no te he visto nunca tan arrollado por un invitado de La Resistencia como con Salva. ¿Cómo recuerdas aquellos veinte minutos? ¿Te esperabas algo así cuando te dijeron: «David, vas a entrevistar a un dibujante de Marvel murciano»?

[Suspira] ¡Que va! No, no me esperaba tanta energía... Pero me lo pasé muy bien, ¿eh? Cuando viene alguien al programa y va tan a tope me gusta dejarle hablar, y le hago el juego, claro. Con esta entrevista, mucha gente me preguntaba o incluso me decían que se me notaba incómodo, pero para nada; al revés, diría: me gusta tener invitados que den juego y aquel día fue genial. Me lo pasé muy bien.

De hecho, recuerdo ver una entrevista que os hicieron, por separada, a Grison, Castella, Ponce y a ti en la que, creo que todos, cuando os preguntaron por un invitado que destacaríais de aquella temporada, mencionasteis a Salva.

[Ríe] Puede ser. Pero tampoco quiero que Salva se flipe mucho. Por suerte, en estas dos temporadas que llevamos de La Resistencia estamos teniendo invitados muy guais, y Salva es uno de ellos. Pero tampoco le subamos más arriba, que se le va la cabeza y... Hay que dejarlo con sus dibujos y sus cosas, que le tranquilizan.

Es que es un torbellino..., puedo dar fe. Por cierto, ¿estás preparado para enfrentarte otra vez a semejante personaje? ¿Te has buscado un entrenador personal, clases de yoga o alguna historia así para compensar toda esa energía que decías?

Sí, sí. Estoy haciendo ejercicio y llevo unos días poniéndome podcasts murcianos para hacerme al acento. Creo que, con eso, voy preparado, aunque a saber...

Oye, ¿qué tiene Murcia para que la mitad de los cómicos de este país tengáis un ojo puesto en lo que pasa por estas tierras? De hecho, creo que hasta tenéis una banderita de la Región en el estudio de La Vida Moderna ...

Pues no lo sé, la verdad...

No sé si es porque igual generamos mucha noticia 'chorra' o...

Debe ser, sí. Hombre yo creo que en Murcia tenéis mucha 'mitología': tenéis un idioma propio, un clima muy de allí, pero, sobre todo, lo más importante es que en general sois gente con mucho sentido del humor; quiero decir: igual con otros sitios haces bromas –he hecho chistes de toda España, creo– y la gente se las toma un poco peor. Creo que, en general, los cómicos percibimos un gran gusto por la comedia en Murcia, y eso también ayuda.

En el programa no sueles dar muchas pistas del Broncano personal, más allá de tu afición por el deporte, el tenis y demás, pero, volviendo al tema del cómic, ¿no sé si también te mola todo este mundillo o, al contrario, es algo ajeno a ti?

No soy un súper aficionado. De niño leía algo más, pero no soy un gran conocedor. De todos modos, de forma un poco tangencial siempre te llega algo.

Te lo preguntaba porque, bueno, más de un youtuber ha acabado de protagonista de cómic; y tú, con esto de que eres millennial, eres lo más parecido a un youtuber que hay en televisión... ¿No te ves de superhéroe, tipo Batman, con Castella o Ponce como Robin e Ignatius como el Joker?

Uy, yo no sé, pero a Ignatius es al que más veo, ¿eh? Madre mía, es que podría hacer de tanta gente..., tanto villanos como héroes. Podría hacer de la Masa, de la Cosa del Pantano... Desde luego, si alguien quiere hacer un cómic con algún humorista, el personaje ideal es Ignatius.