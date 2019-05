Bertín Osborne: "Pido al próximo Gobierno que no haga experimentos, el futuro de España está en sus manos"

El madrileño hace parada este sábado en el Parque Fofó de Murcia con su gira Yo debí enamorarme de tu madre. "La canción es preciosa y sabía que su título llamaría la atención", admite el presentador de Mi casa es la vuestra. "Solo invito a gente inteligente", responde cuando se le pregunta si sentaría a un independentista en su sofá.

Bertín Osborne está en boca de todos. Tras unos años de menor actividad, el polifacético artista madrileño volvió en 2015 al candelero con el programa de entrevistas En la tuya o en la mía; programa que, en sus diferentes etapas y cadenas –actualmente, Micasa es la vuestra, en Telecinco–, se ha convertido en uno de los más seguidos de la televisión. Pero ahora, además, Bertín ha vuelto por rancheras, y lo ha hecho con un disco ( Yo debí enamorarme de tu madre, 2018) y una gira que este sábado hace parada en Murcia, en el Auditorio del Parque Fofó. Por supuesto, el carismático presentador asegura que, como suele acostumbrar a sus fans, será un concierto íntimo y a la vez divertido en el que repasará sus grandes éxitos y las nuevas canciones de su último disco.

¿Qué le regala Bertín a su público en esta gira?

Un repaso de canciones de mi carrera, y luego un buen mariachi me acompaña para interpretar canciones que la mayoría del público conocerá; en lo que llevamos de gira veo que los espectadores las cantan conmigo. La verdad es que se lo pasan muy bien porque es entretenido.

El álbum está dedicado a la ranchera. ¿Qué le enamora de este género?

La generación de nuestros padres escuchaba este tipo de música. En España se escuchaban rancheras cuando tenía diez años. He crecido escuchando rancheras en mi casa. Empecé muy pronto a cantarlas. Es una música que siempre me ha encantado. Desde hace 25 años o más llevo mariachis cantando conmigo.

El título Yo debí enamorarme de tu madre ha dado mucho juego en las redes sociales, pero en realidad es una letra que José Alfredo Giménez escribió a su esposa, treinta años más joven que él...

¡Exacto! Es una canción preciosa que lleva 47 años escrita. La grabó José Alfredo y no pasó nada. Curiosamente nadie más la volvió a cantar. Me pareció una canción preciosa. Y su título es curioso, claro, por eso opté por ponerlo como nombre del disco; sabía que iba a llamar la atención. Me dan exactamente igual las redes sociales. Me importan poco. Como me divertía el título y me parecía que iba a llamar la atención, lo puse como nombre del disco y ha funcionado muy bien.

En diciembre dio el salto como youtuber. ¿Para cuándo más vídeos de Bertín lo hace mejor?

Ahora tengo unas cuantas cosas y volveré otra vez. No fue idea mía. Me persiguieron durante tres meses y al final me convencieron.

Cantante, presentador, empersario... ¿En qué terreno se siente más cómodo?

Cantando, sin ninguna duda. Lo que más me diverte, lo que más me motiva a gran distancia de lo segundo es subir a un escenario a cantar. Es con lo que más disfruto. Al fin y al cabo es lo que he hecho siempre. Empecé siendo cantante y me iré siendo cantante. Lo de la televisión ha sido una anécdota... Bueno, quizá ya sea más que una anécdota, pero empecé como de casualidad en la pequeña pantalla. Insistor: lo importante para mí es la música.

Tras el resultado de las elecciones generales, ¿qué pide al próximo Gobierno de Sánchez?

Lo único que espero es que sea consciente de que el futuro de España lo tiene en sus manos, que no juegue con eso y que no haga experimentos. Todos los gobiernos en lo que tienen que centrarse hoy en día con el mundo globalizado es en mejorar la economía y en ocuparse de ella, que es lo que nos hace vivir a todos mejor. Y a ver si hay alguien en este país que dice que hay que igualar por arriba, no por abajo... Hay que intentar que todo el mundo sea rico, no que sea pobre.

¿Le daría un consejo a Pedro Sánchez sobre con quién pactar?

Que pacte con quien le de la gana, pero que sea responsable de lo que está haciendo.

¿Le invitará como presidente a su programa?

¡Sí, claro! Ya estuvo en mi casa siendo jefe de la oposición.

¿Desde su sofá se proyecta otra imagen del invitado?

Lo único que prentendo es que la gente les conozca como personas; como profesionales de lo que sea ya les conocemos. Todos son personajes brillantes, pero en la mayoría de los casos no se les conoce como personas. Lo que procuro es que se les conozca más como personas.

¿Qué invitado se le resiste?

Julio Iglesias me dijo que no quería venir porque le iba a sacar todo lo que no quería contar porque somos amigos. A Felipe González se lo he pedido varias veces porque le tengo mucho cariño, pero también se resiste.

¿Y sentaría en su sofá a un independentista?

Sólo saco a gente inteligente.