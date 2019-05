'Danzar' medio siglo después

Una pieza inspirada en una obra que el compositor murciano Manuel Moreno-Buendía creó en 1965 para Antonio el Bailarín y que, tras ser representada con éxito por Europa, llevaba más de cincuenta años sin ser bailada.

Su propio autor parece, todavía, el primer sorprendido ante lo que espera este sábado en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. «¡Es que yo pensaba que esta música no se iba a volver danzar!», reconoce el compositor murciano Manuel Moreno-Buendía en palabras para LA OPINIÓN a escasos días del estreno. La charla gira en torno a Eterna Castilla, una pieza que creó hace más de medio siglo y que, tras girar con éxito por Europa de la mano de Antonio el Bailarín y su Ballet de Madrid –llegó a representarse en el Teatro de La Scala, recuerda el músico–, cayó en el olvido; aunque quizá esta no es la palabra más adecuada.

«Hace unos años se me ocurrió que quizá podría hacer una suite sinfónica con las danzas de aquel ballet, y me puse manos a la obra», explica Moreno-Buendía, que para ello tuvo que hacer un extraordinario ejercicio de memoria: «No tenía la partitura; todo aquello se había perdido hace años, y tampoco había restos de ninguna filmación. Pero, claro, en mi cabeza tenía un recuerdo de las danzas; claro, si las había hecho yo, ¡de algo me tenía que acordar!», apunta entre risas.

El resultado, al que llamó Celtiberia, se estrenó en 2009 como una suite de danzas que recogía el espíritu musical de aquella obra; pero solo ese: el musical. Sin embargo, alguien tuvo a bien hacer 'promoción' de la obra de Moreno-Buendía ante la persona indicada. «Hace unos años, en Murcia –donde me quieren tanto que ya he perdido la cuenta de los homenajes que me han hecho...–, se hizo un concierto en el Auditorio Regional en el que se interpretaron varias de mis obras, y aquello se grabó con la gran fortuna de que uno de esos CD's llegó a manos de mi buen amigo José Francisco Burgos», señala. Burgos es programador del Víctor Villegas, y como revela el compositor, él fue quien puso Celtiberia en oídos de Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España, hace un año.

«Al escuchar la partitura, llena de matices melódicos, rítmicos y con una fuerza arrolladora, sentí una inmensa inspiración para crear una coreografía de corte tradicional que plasmara mi visión personal de la danza española y, más en concreto, de la danza estilizada, haciendo referencia a la forma, estética y sabor de la época en la que fue compuesta, recordando también a los grandes creadores y a sus discípulos más directos, maestros que me han transmitido los valores y formas de la Danza», indica el propio Najarro, quien no dudó en ponerse «inmediatamente» en contacto con su autor con la firme intención de convertir aquello, de nuevo –más de cincuenta años después–, en un ballet.

La implicación de ambos fue total. «Empezamos a hablar sobre cómo se iba a hacer, y a acordar cómo iba a quedar: hay un momento de la sinfónica, por ejemplo, que [Antonio Najarro] no le interesaba demasiado, pero había otros que quería potenciar. Total, que el resultado es Eterna Iberia», una obra que, como se avanzaba al comienzo de este texto, se estrenará este sábado en el Villegas de la mano de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y, claro está, del Ballet Nacional de España. Por cierto, el título –en clara alusión a Eterna Castilla– es cosa del coreógrafo, no de Moreno-Buendía: «Yo no tenía intención de cambiar el original, pero mira, es lo de menos. Lo importante es que esta obra vuelve a ser danzada después de estar olvidadísima, ¡las vueltas que da la vida!».

De hecho, el veterano compositor murciano asegura que ha cedido a Najarro ese inevitable nerviosismo que asalta a los creadores antes de un estreno. «En la versión primitiva de esta Eterna Iberia me tocó dirigir, y tenía una serie de responsabilidades –además de las de autor– que me ponían en una situación delicada. Pero, en esta ocasión, yo estaré sentado plácidamente en mi butaca y todo el peso va a caer sobre el ballet; pero, vamos, son fenomenales, ¡extraordinarios! He visto algún ensayo y es una cosa maravillosa... Unos solistas, un cuerpo técnico, un vestuario, unas luces..., y las ideas brillantes de Najarro. Él sabe muy bien cómo hacerlo para que esto sea un éxito», apunta Moreno-Buendía.

«Una mirada actual de nuestros orígenes»

Desde el Ballet Nacional aseguran que Antonio Najarro ha logrado aunar en esta pieza, y bajo un mismo prisma, «la mirada actual de nuestros orígenes, con formas dancísticas actuales». En concreto, el bailarín y coreógrafo madrileño lo hace a través de un ballet que fluye a través de cinco movimientos: Burlesca, Farruca, Danza festiva, El amor doliente de Ronda y Danza con brío, representados por números grupales, solos y pasos a dos donde el uso de la castañuela, la capa española y el sombrero cordobés, así como la técnica y la fuerza interpretativa de la danza estilizada, se dan la mano.

Para Najarro ha sido «todo un reto» lograr dar forma a esa «mirada interior, hacia la forma estilística de nuestras raíces, de nuestra esencia», que en Eterna Iberia «se traduce en formas dancísticas más actuales». Este mensaje, además, estará apoyado en el Villegas por el diseño de vestuario de Yaiza Pinillos, quien ha querido imprimir a todo el vestuario esta mezcla de clasicismo y sofisticación «representando la riqueza de nuestro territorio a través de tres colores que hablan de tres elementos: mar, oliva y vino, implantados a través de una innovadora técnica de tintado a prenda hecha, a base de mordientes y pigmentos».

Por último, y para redondear la velada, el espectáculo incluye también la versión de El sombrero de tres picos de Falla con coreografía de Antonio el Bailarín y decorados y vestuario de Pablo Picasso.