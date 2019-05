Un murciano, nominado a los premios más prestigiosos del mundo del ballet

La próxima semana tendrá lugar la vigesimo séptima edición de los Benois de la Danse, los premios más prestigiosos del mundo de la danza -no en vano, son conocidos como los Oscar del Ballet-, que reunirán en el majestuoso Teatro Bolshoi de Moscú a las principales figuras mundiales de este arte, así como a las obras y las compañías más espectaculares del año pasado. Y, entre todas ellos, un murciano, Juanjo Arqués.

El también bailarín se encuentra nominado por su trabajo como coreógrafo de Ignite, de Kate Whitley con el Birmingham Royal Ballet. A sus 42 años -edad muy temprana para la labor por la que ha sido reconocido-, competirá con el francés Manuel Legris, nominado por el ballet Sylvia; el norteamericano Justin Peck, con Hurry up, We're dreaming; el sueco Fredrik 'Benke' Rydman, que opta al premio por Duet with an industrial robot; el alemán Christian Spuck, por Winterreise, y el también estadounidense Septime Webre, que ha creado los movimientos del Kansas City Ballet para Wizard of Oz, de Matthew Pierce.

Los bailarines tanto de Arqués como del resto de los elegidos para este premio representarán algunas de las piezas que les llevarán hasta Moscú sobre el escenarios del Bolshoi el 21 de mayo, tras lo cual se llevará a cabo la entrega de premios; entrega, por cierto, que podría tener doble recompensa para el equipo del que forma parte el murciano, ya que la propia Kate Whitley también está nominada como compositora.

Al día siguiente, los amantes de la danza podrán asistir a un concierto de gala de estrellas mundiales del ballet y laureados de Benois en pasadas ediciones, así como a una actuación de artistas del Teatro Vakhtangov, coreografiada por Angelika Cholina. Será el broche final de estos 'Oscar de la Danza' que podrían tener a un protagonista murciano. Además, Arqués no es un desconocido para el público ruso, que ya le tuvo como nominado en los Golden Mask Awards de Moscú del año 2016 -los más prestigiosos de las artes escénicas del país eslavo- como Mejor Coreógrafo por Minos, con el Ballet Ruso Moskva.