Reke: "Actuar con una sinfónica es mi mayor logro profesional, más que 'OT'"

Artista. Vocalista, actor musical y 'ex-triunfito', Reke llega a El Batel por primera vez para realizar un concierto sinfónico donde estará acompañado por la Orquesta Sinfónica de Cartagena. Lo hace después de su participación en 'OT'y muchos musicales.

A pocas horas para que dé comienzo su debut en el auditorio El Batel, Jose Requena, más conocido como Reke, se encuentra «feliz y emocionado» de poder «al fin» cantar en la tierra que lo vio nacer, Cartagena. Esta noche, Reke actuará junto con la Sinfónica de Cartagena en el concierto Reke Sinfónico, en el que hará un repaso por las canciones del pop-rock internacional desde los años noventa hasta hoy del panorama nacional e internacional, dirigido por Jose Antonio Cavero, que ha trabajado con artistas como Rafael en otros conciertos sinfónicos. Este concierto, que tendrá pase único en la ciudad, es según afirma el vocalista «una oportunidad única para asistir a un espectáculo diferente a todo lo que se ha hecho en la Región de Murcia hasta el momento».

P ¿Qué es Reke Sinfónico?

R Es un proyecto que nació de la mano de José Antonio Cavero hace ya dos años. José Antonio buscaba un cantante para realizar un show en el que se hiciera un repaso por temas del pop y del rock de la historia de la música nacional e internacional que abarcara desde los años noventa hasta la época actual llevados al registro sinfónico y gracias a algunos de mis trabajos publicados en internet me conoció y contactó conmigo. Llevamos desde el año 2017 actuando por diferentes teatros de la Comunidad Valenciana acompañados por la Orquesta Sinfónica de Valencia y el proyecto está funcionando muy bien, por lo que le lancé a Jose Antonio la idea de traer este show a mi tierra, para que los cartageneros pudieran disfrutar de este espectáculo.

P ¿Cómo surge la idea de colaborar con la Orquesta Sinfónica de Cartagena?

R Ya que es la primera y de momento la única vez que vamos a realizar este concierto en Cartagena, ni el director musical ni yo quisimos perder la oportunidad de colaborar con la Orquesta Sinfónica de Cartagena.

P ¿De dónde viene la idea de fusionar las canciones de pop-rock de los treinta últimos años con la música sinfónica?

R Esta idea surge tras darnos cuenta de que la gente demandaba una fusión de la música actual con una parte más lírica. Esto ya lo han hecho algunos cantantes españoles a lo largo de la historia como La Unión o Mónica Naranjo. Nos dimos cuenta de que estaba en auge y de que podía funcionar y atraer a mucha gente que normalmente no acudiría a un concierto sinfónico al actualizar y modernizar el repertorio. Además el director musical realizó sus estudios en música clásica pero es un fiel amante de la música rock. Lo que hace que en el show encontraremos canciones como Show must go on de Queen. Es un repertorio en el que yo también me siento muy cómodo.

P ¿Habrá algún otro vocalista durante el concierto acompañándole sobre el escenario?

R Si. En el concierto estará conmigo Lali García, cantante solista de Cartagena que actualmente trabaja en diferentes shows en la Región de Murcia. Esta colaboración es muy especial y emocionante para mí, ya que me unen lazos familiares con Lali, que es además una gran artista por lo que el dúo será muy emocionante. Además, cantaremos La mala costumbre, de Pastora Soler, que es una canción muy emotiva de por sí.

P ¿Cómo es trabajar con una orquesta sinfónica? ¿Es más complicado que trabajar con otro tipo de acompañamiento musical?

R Es una pasada, algo sin lugar a dudas muy diferente a trabajar en solitario. Tener como artista la oportunidad de que cincuenta músicos trabajen contigo codo con codo es algo indescriptible. Para mí a nivel profesional es la cosa más impresionante que me ha pasado muy por delante de Operación Triunfo.

P ¿Tienen pensado hacer más pases del concierto en la Región?

R En teoría es el único pase que se hará en la Región de Murcia, aunque Reke Sinfónico continuará en Valencia. Estamos trabajando para conseguir realizar un pase de Reke Sinfónico en la ciudad de Murcia pero a día de hoy no hay nada cerrado, por lo que es pronto para hablar de eso.

P ¿Qué es para usted hacer este concierto en su ciudad natal?

R Es lo más especial que me ha pasado en mucho tiempo. Yo tenía muchas ganas de volver a Cartagena, y lo he intentado en varias ocasiones con la compañía de teatro musical con la trabajo, Sagitari Producciones, pero no se había podido concretar por tema de acuerdos. Por ello, compartir esto con la Orquesta Sinfónica de Cartagena en un escenario como el del Auditorio El Batel es un orgullo. Al igual que me emociona estar rodeado de mis familiares y amigos que podrán venir a verme por fin, ya que como siempre estoy entre Valencia y Madrid, muchos no han tenido la oportunidad.

P ¿Qué otros proyectos tiene actualmente en marcha?

R En este momento estoy inmerso en dos proyectos, por un lado, Reke Sinfónico, y por el otro Tributos, un musical que estrenamos hace dos semanas donde hacemos un repaso por las grandes estrellas del pop internacional. Estaremos todo el verano hasta octubre con el musical, moviéndonos por diferentes zonas de Valencia con nuestro camión escenario.

P La gente le conoce por su paso por Operación Triunfo 2006, pero, ¿qué proyectos ha llevado a cabo en estos años?

R Llevo ya once años en el mundo de la música y he tenido la oportunidad de colaborar con artistas como Mónica Naranjo, Sergio Dalma, Rosario Flores, Merche y Bustamante. Aunque, sin duda, las mayores alegrías me las han dado los musicales. A lo largo de este tiempo he estado en Forever King of Pop, Jesucristo Superstar, Peter Pan, Flash Dance, Aladdin y algunos más. Estos dos últimos años estoy compaginando Reke Sinfónico con el teatro musical.

P Para terminar, ¿por qué nadie debe perderse Reke Sinfónico en Cartagena?

R Me gustaría animar a la gente a venir al concierto puesto que es algo que no se ha visto nunca en Cartagena ni tampoco en otros lugares de la Región de Murcia. Además, el director musical, Jose Antonio Cavero, viene de trabajar en conciertos sinfónicos con Rafael y la arreglista, Maria José Belenguer, ha hecho un trabajo espléndido transformando los temas de pop-rock en canciones más líricas y sinfónicas. ¡Va a ser espectacular!