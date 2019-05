Road Ramos: "Me encantaría tener propuestas, pero seguiría diciendo 'no' a la industria"

Desde el ciclo 'Músicas Desencajadas', en el que hoy participa la artista Rocío 'Road' Ramos, dicen de ella que «podríamos estar hablando en sí de un espíritu renacentista por sus tantas facetas». Y ella dice, en una entrevista con LA OPINIÓN: «No lo he petado. Y qué».

Mordaz, ingeniosa, incorrecta, Rocío 'Road' Ramos, que compuso la canción original de la película De chica en chica (Perdonad que escape, con la que fue nominada a los Goya), ha puesto en descarga gratuita sus dos discos, porque quiere un acceso libre a la música, y acaba de regresar de una gira por México. Dice estar en plena fase de cambios, ha metido el estudio de la teosofía en su vida, prepara nuevo disco, y con el concierto que dará este jueves dentro del ciclo ' Músicas Desencajadas', acompañada por su banda, cierra una etapa y una gira de conciertos.



Recién llegada de México, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo ha sentido la recepción del público? ¿Hay planes para volver de nuevo y extender la gira a otras partes de Latinoamérica?

Surgió la oportunidad porque me ofrecieron tocar en el Festival Guacamaya, que se realiza en San Andrés de Cholula en Puebla. Recuerdo la videoconferencia dándome las condiciones, y la verdad que ofreciéndome un apoyo que me pareció tremendamente hermoso, y sin pensármelo abrí la página de Aeroméxico y pillé el avión. Tres semanas indiqué en el calendario para estar en el país, y empecé a armarme fechas a base de tirar de contactos y preguntar. Conseguí estar en Michoacán, Puebla y Ciudad de México, y la experiencia no me cabe en el corazón de lo maravillosa que fue. También reconozco que si en algún momento quise salir corriendo, al día siguiente mi amor por el país era más grande. «México mágico», dicen. Lo sorprendente es que, aún con las bajas expectativas de repercusión, tuve conciertos donde ochenta personas cantaban todas mis canciones. Anécdotas como que en el BnB me conociera la compañera de piso, o que me regalasen unos pendientes a modo de ofrenda en la cola de taxis en Puebla, porque era una persona que seguía mis canciones de hacía tiempo y me reconoció. Acabar llorando muchas veces de lo hermoso. Volveré a finales de este año o principios del 2020. Y la idea es llegar a Colombia, Chile y Argentina.

Está de cierre de gira. ¿Cuál es el balance?

El balance es que he aprendido mucho entre golpes amargos y dulces. Y que aun perdiendo oído y teniendo un tinnitus (percepción de ruidos o zumbidos en el oído) que me ha cambiado la vida, mientras pueda seguiré en la música.

La llama Warner Chappell, por ejemplo, para hacer repertorio y producir en cualquier estilo, ya sea a la Reina del Trap o a Blas Cantó. ¿Compones a medida? ¿Qué notas tomas (documentación sobre el artista) antes de ponerte a hacer una canción para estos cantantes?

Ojalá fueran las compañías quienes contratan mis producciones, pero hasta ahora eso no es posible. No sé quién es exactamente la reina del trap tampoco, jajaja, pero sé que Blas Cantó es un profesional y una bellísima persona que ha querido hacer sesiones de 'compo' conmigo, y me siento muy halagada. Disfruto mucho componiendo para él, aunque al final la última palabra la tiene él y la compañía en lo que a resultados se refiere. Sobre las pautas, es un error extendido leerte toda su biografía para componer sobre artistas en concreto. Solo se compone. Cuantas más propuestas tengas, más habrá donde elegir o donde descartar. Tuve muchos prejuicios sobre la profesión de composición a terceros, pero es la única forma de intentar seguir manteniendo mi proyecto independiente y libre de muchas directrices que a veces no hacen bien a mi espíritu. Supongo que crecer será entender el diálogo interno sobre lo salvaje de tu ser y la supervivencia extrema del combustible de nuestros deseos.

Es la única mujer productora de la Región. Me pregunto si usted, si fuera hombre, ¿sería más conocido? ¿Se siente una olvidada aquí en Murcia?

Sí se me han pasado por la cabeza las dos cosas, la verdad? A veces me he encontrado que no le han dado ni la oportunidad de una escucha a mi proyecto. Y eso causa una frustración tremenda, porque no es que no te guste, sino que ni te interesa saber si te gustará o no. Y, claro, la frustración es no saber el porqué ocurre eso.

Acaba de poner en descarga gratuita sus dos discos. ¿Qué busca con esta medida?

La música debe escucharse, porque para eso está, también con un soporte físico obsoleto, quien diga de comprarte un disco lo hace por el simple ritual de apoyar ciegamente tu proyecto. Así que lo mínimo es responder y estar a la altura.

Usted es animalista. ¿Cuál es su grado de compromiso?

Todo lo que esté en mi mano siempre. No hay grado de compromiso. Las situaciones están ahí, la acción depende de ti. Puedes ser animalista pero el sentimiento de superioridad moral te seguirá perpetuando como una cretina. Aunque si haces algo bueno, me da igual por qué razones, egoístas o no, lo hagas.

Revolución sugiere una ácida crítica a la nueva generación de escritores surgida en redes sociales. Tiene fama de ser una compositora sin pelos en la lengua, que habla de temáticas incómodas desde un punto de vista alentador y que rompe con la inercia de canciones que solo hablen de amor para dar paso al amor propio. ¿Nunca le han aconsejado que se relaje un poco?

(Ríe) La gente da muchos consejos que les agradezco. Como digo en Revolución: Ojo, cualquier muestra de arte es valiosa, pero ser responsable es otra cosa. La gente se merece la verdad.

¿Dónde podríamos encuadrar a Road Ramos? ¿Cómo se define?

Mi estilo musical es mi identidad como persona. Escúchame y esa es quien soy realmente. Si me conoces, te propondré escucharme.

¿Qué le falta a la música de Road Ramos para llegar a ese punto y conseguir que alguien (industria musical, plataformas, discográficas) le dé un mayor apoyo y repercusión al gran talento que tiene?

Qué feo esto que voy a decir, que parece que me la estoy marcando, pero ya hubo oportunidades. Me ofrecieron hasta algo muy suculento, y dije que no. No era el momento, no lo sentía así. Ahora bien, ahora me encantaría alguna propuesta, pero, quizá por puñetera, seguiría diciendo que no. No lo he petado tampoco. Y qué.

Ha hecho retratos de varios artistas... Gente que compone y canta. ¿Se ha planteado exponer? ¿Los hace escuchando su música para encontrar más realismo?

Retrato a amigos que son artistas, y me encanta honrarlos dedicando mi tiempo a hacer algo que, mejor o peor, está hecho desde el corazón. Ya sabes que llevo cinco años con mi exposición Complejos y, como disfruto y no tengo prisa, cuando pueda ser haré la presentación.

He visto una foto de las Cantigas de Mayo de 2012 en la que están Patricia Lázaro, Paskual Kantero (Muerdo) Mary Rozalén, Jesús Garriga y usted. ¿Qué fue de los cantautores?

No lo sé, porque en las Cantigas de Mayo fue cuando José Miguel de Radio 3, que era del jurado, me dejó claro que yo no era cantautora. Y, si no hubiera sido una imbécil, le hubiera hecho caso en vez de empeñarme en llevarle la contraria, que, en general, esa actitud me ha hecho perder mucho tiempo valioso en mi vida, (ríe).

¿Ha cambiado su mirada a la hora de componer?

Han cambiado muchas cosas, no sé qué pasará con las nuevas composiciones, pero, lo que sea, que me emocione. Solo pido eso.