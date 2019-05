Hyemin: "Mi primer single, 'Fate', es una historia de amor entre mi música, mis fans y yo"

Artista. Cantante, modelo y actriz, está haciendo historia como la primera cantante de K-Pop en España, acumulando un gran éxito. La artista estará este sábado en el Cartagena Se Re-Manga para ofrecer un concierto.

El VII Salón del Manga de Cartagena volverá a ser este fin de semana una gran muestra de las culturas manga y japonesa, y de muchas otras disciplinas y aficiones. Este año, como gran novedad, el evento cambia de ubicación y se celebrará en las instalaciones del céntrico Pabellón Municipal de Deportes Wssell de Guimbarda. Allí estará, en el escenario principal del recinto, la artista coreana Hyemin para ofrecer un concierto de K-Pop, un estilo con el que está marcando historia en España al ser la primera influencia de esta música en el país, algo que la artista agradece y le lleva a prometer "esforzarse lo máximo posible". La actuación será el sábado, día 11, a las seis y media de la tarde.

Acaba de debutar en España con su primer single, Fate, pero anteriormente debutó en Corea del Sur. ¿Cómo fue la experiencia en Corea? ¿Qué recuerdos guarda de algún concierto o actuación?

El día de mi debut estaba muy emocionada y super nerviosa al mismo tiempo. Fueron cuatro años de trabajo duro, pero a la vez fueron tiempos felices porque al final conseguí lo más importante, debutar en Corea.

Me acuerdo del día en que conocí a Mamamoo. Estaba preparándome para actuar en un concierto y tuve la suerte de poder coincidir con ellas en el backstage, las saludé y después escuché su directo enfrente de mí. Soy una gran fan de Mamamoo. Otro buen recuerdo es de cuando actué en M Count Down. Era un gran escenario en Gwangzu con muchísima gente y en directo... fue mi primera vez cantando delante de más de 10.000 personas.

¿Qué significa Fate para usted y qué quiere transmitir con esta canción?

Para mí, mi canción Fate habla sobre el verdadero destino. Con esta canción he conseguido en parte, conocer a mis fans (minis) y hacer que sigan creciendo por distintos países del mundo. Además, Fate es una canción de amor, pero no sólo amor entre una pareja, sino que es una historia de amor entre mi música, mis minis y yo.

Fate ha tenido mucho apoyo, hemos visto que ha pasado las 35.000 reproducciones en poco tiempo en Spotify. ¿Qué siente ante este gran logro?

¡Sí... es increíble! Estoy tremendamente contenta y muy agradecida a todos mis minis y demás personas por todo su apoyo. Nunca me imaginé que mi música se escucharía tanto y tan rápido. Me alegro de ver que estaba equivocada y de ver que mis fans han acogido mi nueva canción con mucha ilusión, motivándome así a hacer nuevas canciones.

Hemos visto que ha compuesto la letra de Fate, ¿Cómo ha sido el proceso de creación de la letra? ¿Le vamos a seguir viendo componiendo canciones en el futuro?

Me gusta mucho escribir, incluso si son tonterías, pero me gusta plasmar lo que siento en cada momento. Creo que es un buen hábito que tengo [Risas]. Honestamente, escribí Fate en el avión estando en medio de ningún lugar, mientras viajaba desde Corea a España. En ese momento me sentí inspirada y me puse a escribir todo lo que sentía en ese momento. Me encantan ambos países y no sabría cuál elegir entre los dos.

Ahora mismo está haciendo historia como la primera cantante de K-Pop en España y ha tenido un gran éxito. ¿Se esperaba esta gran acogida en un país diferente? ¿Qué es lo que más le gusta de España?

Me gusta como suena "estás haciendo historia como la primera cantante kpop en España" [Risas]. Pienso esforzarme lo máximo posible. Quién me iba a decir a mí que iba a terminar viviendo y cantando en España, esto es literalmente el destino (Fate), me encanta. El tiempo, la comida y la gente son fantásticos. Quiero visitar tantos lugares de España como me sea posible.

Se encuentra actualmente de gira por España presentando su nuevo single. ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Destaca alguna anécdota?

¡Definitivamente genial! Estoy teniendo muchos eventos y la acogida ha sido fantástica en todos ellos. Además, estoy conociendo a muchos nuevos minis en cada sitio que visito para actuar. Mi fandom original está en las Palmas, ya que fue el primer concierto que di en España y desde entonces cada día hay más y nuevos fans que me apoyan.

Anécdotas hay varias... pero la que más me ha marcado fue en mi último concierto en Las Palmas, cuando el fandom me sorprendió haciéndome un fan chant y cantándolo a la vez durante mi nuevo single. Se me escapó alguna que otra lágrima mientras cantaba.

Pero su éxito no se queda sólo en España, está cosechando éxito en diferentes países... ¿Le gustaría visitar a sus minis internacionales?

¡Claro que sí! Me encantaría poder ir a otros países y dar a conocer mi música. Ahora estoy trabajando en un nuevo proyecto, así que, si todo sale bien, es posible que tarde o temprano viaje a algún que otro país.

Además es actriz y la hemos visto en diferentes doramas en el pasado. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Le gustaría volver a actuar en un futuro?

Me encanta actuar. Ser cantante y actriz son dos trabajos bastante diferentes. He actuado haciendo tres papeles diferentes y cada uno de ellos ha sido especial. El primero fue en un musical en directo, donde actuaba haciendo dos papeles a la vez. Me gusta mucho el poder y las sensaciones que transmite el escenario. Por otro lado, para los dramas de televisión hay que estar pendiente de muchas cámaras a la vez y, a veces, enfrentarte a situaciones complejas o extremas, como temperaturas bajo cero en la montaña como en la última serie que grabé. De todas formas, fue una experiencia única. Si surge la posibilidad no dudaría en volver a actuar otra vez.

Tiene muchos talentos.... ¿hay alguno que aún tenga oculto?

Muchas gracias, la verdad es que tengo muchos [Risas]. Me apasiona dibujar. Antes de dedicarme a la música, mi sueño era ser dibujante. Mi hermano ahora está estudiando para ser dibujante de cómics e ilustrador. Creo que mi familia tiene talento para lo que está relacionado con el arte. Además, cocinar es otro de mis hobbies, así que puede que un día haga un vídeo enseñando cómo cocinar algún plato típico coreano.

En su canal de Youtube sube covers. ¿Nos podría decir alguna cover que le gustaría hacer en un futuro?

Umm... ¡Es un secreto! Sólo diré que tengo muchas ganas de hacer una cover de una canción de Mamamoo.

Este sábado, día 11, estará en Cartagena, en el VII Cartagena Se Re-Manga. ¿Qué sorpresas tiene preparadas para su concierto? ¿Tiene ganas de asistir al evento?

Sí, ya queda muy poquito para que asista al VII Cartagena se Remanaga y la verdad es que tengo muchas ganas. Me han hablado muy bien del evento y la gente con la que he tenido contacto del evento me está tratando muy bien. Estoy preparando algunas covers nuevas de canciones K-Pop y posiblemente me veáis con un look diferente.

Además de acudir a VII Cartagena Se Re-Manga podrá visitar algo de Cartagena. ¿Qué le apetece ver o comer de la zona?

Me han enseñado fotos de Cartagena y se ve todo muy bonito. Quiero recorrer sus calles y ver todos los edificios antiguos que hay en la ciudad. El Teatro Romano no me lo pienso perder. Uf... de la comida no sé, pero seguro que está todo delicioso. Me gusta mucho el arroz como buena coreana que soy, así que cualquier cosa con arroz me encantará. ¡Sorpréndeme Cartagena!