José Mercé y Pasión Vega, entre los nombres del Cante de las Minas 2019

José Mercé, Farruquito, El Pele, Pasión Vega y El Cabrero son algunas de las estrellas que desfilarán este verano por el LIX Festival Internacional de Cante de las Minas de La Unión.

El alcalde de esta ciudad y director del festival, Pedro López Milán, ha presentado este lunes la programación en El Corral de la Morería de Madrid, cuya directora será premiada en esta edición.

Casi 60 años después de su nacimiento, "del sufrimiento y del mestizaje de los cantes del sur", ha subrayado López Milán, la cita volverá a celebrarse del 31 de julio al 10 de agosto, "porque es su misión defender esos cantes de Levante, pero también para atraer a las grandes figuras del flamenco".

Tras una jornada de prólogo, la apertura será el 1 de agosto con el pregón de la bailarina Aída Gómez y con una gala en la que intervendrán los ganadores del certamen en 2018, entre ellos, la sevillana María José Carrasco, merecedora de la Lámpara Minera.

El día 2 actuarán el joven Samuel Serrano y José Domínguez El Cabrero, una de las personalidades más significativas de los últimos 40 años con su toque en los palos más duros. Ante su retirada, será distinguido con El Castillete de Oro.

El 3 de agosto, Pasión Vega llevará sus 25 años en la música al escenario de La Unión, mientras que el día 4 la música correrá a cargo de la gran figura de Manuel Moreno Maya, alias El Pele, y de Alba Heredia, descendiente de los Maya y Premio Desplante de este mismo festival en 2015.

Presentes ambos en el acto de este lunes, la joven cantaora ha dado las gracias al festival por ese galardón, "un lanzamiento que fue un antes y un después" en su carrera, mientras que El Pele, cuyo ofrecimiento para ser miembro del jurado ha sido aceptado por la dirección, se ha arrancado con un cante.

Jeromo García, autodidacta de origen que llegó a estudiar con maestros como Naranjito de Triana o José de la Tomasa, abrirá la jornada del 5 de agosto, con José Mercé como plato fuerte con su espectáculo "Mercé flamenco".

El 6 será el día de Pedro Heredia Pérez, El Granaíno, tras colgar el cartel de "no hay entradas" y recibir grandes elogios a su paso por la XX Bienal de Flamenco de Sevilla con la misma propuesta que llevará a Murcia, "Granaíno Jondo".

La oferta la completará José Manuel Fernández Montoya, más conocido como el bailaor Farruquito, con "Improvisado", según él, una vuelta a sus orígenes y a lo que aprendió de esta profesión: "cante, guitarra y baile fundidos con total libertad de crear un espectáculo distinto cada día".

Ese mismo día, pero en el Parque Minero de La Unión, actuará la que fuera merecedora de la Lámpara Minera 2015, la cantaora María José Pérez.

Los días 7, 8 y 9 tendrán lugar las semifinales de los concursos de cante, baile, guitarra e instrumentista flamencos, cuyos ganadores se conocerán en la gran final el 10 de agosto.

Otros premios como el Castillete de Oro irá a manos de la Brigada Central de Salvamento Minero de Asturias por sus trabajos de rescate en accidentes mineros, mientras que la República de Argentina recibirá el Premio Catedral del Cante 2019 por ser referente del flamenco en América del Sur, como revelan "las similitudes con el tango".

Muy emocionada, Blanca del Rey se ha enterado en el acto de que será la receptora de un Desplante por su fecunda aportación a este mundo como directora del Corral de la Morería.

"Me importa mucho el flamenco y pocas veces se me escucha", ha constatado, antes de dar las gracias a La Unión y a su alcalde: "No te puedes imaginar cómo te voy a recordar toda mi vida", ha dicho entre lágrimas.

"Este es un festival en el que todo el mundo tiene que sentirse incluido", ha reivindicado López Milán, en presencia de Francisco Javier Jiménez, delegado en la Región de Murcia, que ha disculpado la ausencia en el acto del ministro de Cultura, José Guirao, quien recogía este lunes su acta de diputado por la circunscripción de Murcia.

Jiménez, que se ha referido a Las Minas como "referente en el mundo del flamenco y el festival más importante del mundo", ha manifestado el compromiso de que ese apoyo del Gobierno "vaya a más, también con financiación, dentro de las restricciones" a las que está sometida la situación económica general.